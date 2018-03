América gana 'la primera fase' del Mundial a Europa

Este parón de marzo está siendo un buen banco de pruebas para las selecciones que están clasificadas para el Mundial de Rusia del próximo verano. El torneo empezará el 14 de junio, por lo que apenas quedan 82 días para que arranque el torneo. Son las últimos test en los que los seleccionadores pueden sacar conclusiones de cara a su lista final. Además, los encuentros podrían ser enfrentamientos posibles en la segunda fase del campeonato del próximo verano.

Portugal tumbó a Egipto en la prolongación, Irán cayó con Túnez con un gol en propia puerta, Marruecos se impuso a Serbia por 1-2 , Inglaterra venció a domicilio a Holanda, Nigeria a Polonia.... Lo más llamativo de la cantidad de amistosos que se disputaron el pasado viernes entre selecciones de Europa y del continente americano.

No deja de ser anecdótico, pero todas las del viejo continente fueron superadas por las del 'nuevo' descubierto en 1492. Un pleno llamativo, sobre todo porque algunas de ellas se impusieron en suelo ajeno. Así Colombia asaltó París para superar a Francia 2-3 y Brasil arrasó a Rusia (0-3). Además, Perú superó a Croacia (2-0), Uruguay se impuso a República Checa en la China Cup (2-0), México goleó a Islandia (3-0), Costa Rica venció en Escocia (0-1) y Argentina mantuvo la depresión de Italia en el amistoso de Manchester. Son amistosos, pero no deja de ser curioso si bien Panamá cayó con Dinamarca el pasado jueves.

Deseando medirse a Messi

Tras medirse a la vigente campeona del mundo en suelo alemán, la selección española encara ahora su duelo ante Argentina del próximo martes. «Es el actual subcampeón del mundo y un equipo plagado de estrellas. Ahora vamos a analizar el partido ante Alemania para ver en qué podemos progresar de cara al partido del martes, que va a ser igual de difícil, que este», explicó el seleccionador, que liberó del compromiso a David Silva para que atendiera unos asuntos personales.

«Es otra grandísima selección, también aspirante en Rusia, nos sirve muy bien para encarar el Mundial, conocer a posibles rivales que te puedan tocar, nos viene bien para nosotros y para las selecciones que tenemos en frente. Es una selección a batir junto a Alemania», recordó el capitán Sergio Ramos, presente en los dos últimos duelos entre ambos. El más reciente fue en Buenos Aires, en el que España perdió 4-1 semanas después de lograr la Copa del Mundo en Sudáfrica. En el anterior, en el Calderón, también jugó el madridista, recordado por el doblete de Xabi Alonso que hizo inútil el gol de Leo Messi.

La duda es si el '10' podrá participar en el duelo del Wanda Metropolitano por unas molestias. Tanto Lucas Vázquez como Saúl Ñíguez esperan que Messi esté recuperado pero advierten del peligro de otros rivales. «Argentina tiene grandes jugadores, si no están Agüero y Di María estarán otros. Messi es duda hasta última hora y a ver que pasa. Siempre nos queremos enfrentar a los mejores, y si está Messi mejor», deseó el extremo gallego del Real Madrid. «Al final lo que nos interesa es que cualquier compañero de profesión esté con salud y no tenga lesiones. Argentina tiene un gran equipo, con grandes jugadores, si no está Messi estará Correa que te la puede liar en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado con cualquier de sus jugadores», zanjó el atlético.