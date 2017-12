Lopetegui avisa del potencial de sus rivales y analiza los largos viajes Julen Lopetegui, junto a Fernando Hierro, ayer, en el sorteo. :: EFE El técnico destaca el nivel de Irán y Marruecos, los mejores de Asia y África, y ahora medita seguir en la sede de Krasnodar por los 6.500 kilómetros a recorrer en la fase inicial RODRIGO ERRASTI Sábado, 9 diciembre 2017, 00:03

«Los que nos han tocado son complicados y duros. Nos preocupa que son muy buenos equipos», explicaba Julen Lopetegui tras conocer que Portugal, Irán y Marruecos eran sus rivales en el grupo B. El seleccionado demostró su conocimiento de los rivales, a los que su cuerpo técnico considera los mejores de cada confederación. España se medirá en Sochi contra los lusos, la segunda selección a la que más veces se ha enfrentado con 35 partidos, y el rival al que más veces ha ganado con 16 triunfos. El resto fueron 13 empates y seis derrotas.

«Es la actual campeona de Europa, están fantásticamente dirigidos y tienen jugadores de gran nivel», recuerda el seleccionador, que dirigió dos campañas al Oporto. De la mano de Fernando Santos obtuvieron la Eurocopa, pese a empatar los tres partidos de su grupo. En la segunda fase apearon a Croacia y fueron capaces de dar la campanada ante Francia pese a que Cristiano se lesionó en la gran final. El héroe fue Eder, polémica elección de su seleccionador.

España nunca se ha medido a Irán, un país que apenas había tenido vinculación con España hasta la llegada a Osasuna de Nekouman y Masoud. De la mano de Carlos Queiroz, que pasó por el Real Madrid en la 2003-04, disputará su segundo Mundial de manera consecutiva tras Brasil 2014, en la que como las otras tres citas anteriores (1978, 1998 y 2006) no pasó la fase de grupos. Su balance es de ocho derrotas, tres empates y una única victoria ante Estados Unidos (1-2). «No ha encajado ningún gol y fue la primera en clasificarse. Llevan con su entrenador mucho tiempo», recordó Lopetegui.

Marruecos se medirá 56 años después a España, tras dos partidos de repesca para el Mundial de 1962 que terminaron triunfo español. «Es un equipo que tiene la mayoría de sus jugadores compitiendo en Europa. Tienen mucho talento, con futbolistas como Ziyech, del Ajax, Benatia de la Juventus, Amrabat del Leganés o Achraf del Real Madrid. Han dejado fuera a una gran selección como Costa de Marfil y no han perdido en ningún partido de clasificación», apunta Lopetegui », comenta el seleccionador. En las últimas semanas se ha comentado mucho la opción de que Munir El Haddadi pudiera jugar la cita rusa con Marruecos, pese a que debutó con España en 2014 con Vicente del Bosque. «Le hicimos nosotros la faena. Pero creo que hay que ser flexibles en la vida y por 15 minutos (en Valencia ante Macedonia) le deberían dejarle jugar. Me siento culpable. Me gustaría que pudiera ir con Marruecos», se sinceró el salmantino.

La selección tiene decidido tener su sede en Krasnodar, cerca de Sochi (180 kilómetros), pero realmente muy lejos de Kazan y Kaliningrado. La primera está a 1.800 kilómetros mientras que el 'Rincón de Ademúz' se encuentra a casi 2.600 kilómetros, más distancia que la existente entre Berlín y Madrid. «Cuando sea el momento de hacerlo oficial se dirá, es muy posible que así sea», explicó el seleccionador.