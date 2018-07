Cristiano abre la puerta turinesa La Juventus está dispuesta a pagar 100 millones de euros y el Madrid no se opondría a la salida del portugués LA RIOJA Miércoles, 4 julio 2018, 00:37

logroño. El verano futbolístico pudo vivir ayer la primera jornada de lo que promete ser el culebrón estival más enredado y largo. La 'telenovela' la comenzó Cristiano Ronaldo tras la final de la Liga de Campeones que sumó la decimotercera 'orejona' del club blanco. «Fue muy bonito estar en el Real Madrid», aseguró el astro luso, sembrando de incertidumbre un futuro del que se prometió hablar pronto pero del que aún no se sabe nada.

Ayer, diversos medios de Italia y España anunciaban el inicio de una operación que acabaría, si todo sale bien, con Cristiano Ronaldo abandonando la disciplina merengue y recalando en uno de los equipos de referencia de Italia, la Juventus de Turín.

Las cifras ya parecen estar sobre la mesa. Marca, por ejemplo, aseguraba ayer que el club presidido por Florentino Pérez estaría dispuesto a aceptar 100 millones de euros por el delantero de 33 años. El Madrid está dispuesto a abrir la puerta del jugador para que recale en Turín. A pesar de que su cláusula de rescisión asciende a los 1.000 millones de euros, una cantidad fuera del mercado y con la que ni sueña Florentino Pérez.

En cuanto al salario, en principio, no habría demasiadas diferencias con la oferta blanca, que llegaría a los 30 millones de euros, según La Sexta. La 'Vecchia signora' igualaría esa cantidad y alargaría el contrato hasta el 2022, cuando el ariete ya tendría 37 años. Esa seguridad temporal y las ganas de cambiar de aire del luso, quemado por el entorno de Chamartín y en una competencia siempre inagotable con Lionel Messi, serían los principales argumentos de la decisión. También el cariño demostrado por la afición 'bianchonera', que le dedicó una tremenda ovación cuando CR7 anotó una espectacular chilena en el Juventus Stadium.

Retener a un futbolista que no se siente a gusto en el club nunca ha gustado a Florentino Pérez. La salida supondría un cambio para el proyecto de Julen Lopetegui, que debería formar un proyecto ganador y de futuro con cambios sustanciales.

De momento, Ronaldo no habla en la prensa, pero sigue haciéndolo en el campo. En el Mundial, antes de la eliminación de Portugal, anotó cuatro goles. Su caché no sólo no ha bajado sino que ha crecido.