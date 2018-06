A contrarreloj para que Bilbao sea sede en 2020 La UEFA se sorprendió de la falta de comunicación de la anterior gestora del organismo, pero la FEF no duda de que la ciudad acogerá el torneo R. ERRASTI Miércoles, 6 junio 2018, 00:40

LAS ROZAS. Luis Rubiales desveló ayer que la UEFA se llegó a plantear quitar a Bilbao la organización de cuatro partidos de la Eurocopa 2020 por un problema de la FEF. Sin embargo, la UEFA niega que el temor fuera tal y no tiene duda de que San Mamés acogerá estos duelos en junio dentro de dos años. Rubiales pretende crear en los próximos días el grupo de trabajo que debía haber constituido la FEF tiempo atrás. «Tenemos un problema, porque durante los últimos ocho meses desde UEFA se instaba a la Federación a dar confirmación de que los tres partidos de Bilbao se podían jugar (en realidad son cuatro, tres de la fase de grupos y uno de octavos). No se contestaba y UEFA se planteaba quitar Bilbao como sede. Ahora vamos a intentar que eso no sea así», dijo. El problema, por tanto, surge exclusivamente en la Federación Española y ese periodo de interinidad que nació con la 'operación Soule' y la detención de Villar. No obstante, que este ente no haya hecho hasta el momento sus deberes no va a tener consecuencias para Bilbao, una de las doce sedes de esta Eurocopa inédita. La villa ha cumplido con el cronograma marcado por la UEFA. De hecho, consciente de que por parte del órgano nacional aún queda trabajo por hacer, Rubiales acelerará todas las cuestiones que aparecen en su debe con respecto a la Eurocopa que arrancará en poco más de 24 meses. El nuevo secretario general, Andreu Camps, se encargará personalmente de las reuniones «que sean necesarias» de manera inminente. El Ayuntamiento bilbaíno, con el alcalde Juan Mari Aburto a la cabeza, ha creado diversos grupos de trabajo y mantiene una fluida relación con la UEFA, asociación rectora del fútbol en Europa. Desde 2014, cuando se desveló que Bilbao acogerá tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos (15, 20, 24 y 28 de junio), la ciudad como sede con el Consistorio a la cabeza, junto a la Diputación de Bizkaia, el Gobierno vasco y la UEFA, ha cumplido con los plazos previstos.