El Mónaco niega el acuerdo con el Madrid EFE. Jueves, 27 julio 2017, 00:21

El vicepresidente del AS Mónaco, Vadim Vasilyev, desmintió ayer que su equipo haya alcanzado un acuerdo con el Real Madrid o ningún otro club para vender a Kylian Mbappé. «He visto muchas cosas en la prensa, (pero) les aseguro que no hay acuerdo ni con el Real Madrid ni con ningún otro club», aseveró. Además, instó a «no presionar mucho» al joven jugador, ya que «es una decisión muy importante, sobre todo para él, y no hay que precipitarse».