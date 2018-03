JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR La UDL mantiene viva su ilusión Los riojanos firman un empate en San Sebastián que permite seguir con vida en División de Honor, aunque necesitan sumar de tres en tres ANDREA MANZANO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 marzo 2018, 23:46

La balanza no se decantó por ninguno de los dos equipos, Antiguoko y UD Logroñés en un partido reñido por tramos, con ocasiones claras para ambos conjuntos , pero con un resultado sin goles en el tanteador de Campo de Berio. Los blanquirojos llegaban con la intención de revertir el partido que jugaron en su casa ante los donostiarras, pero se dio un reparto de puntos que no es el mejor de los resultados para las aspiraciones logroñesas de mantener la categoría.

El Antiguoko, superior en los primeros cuarenta y cinco minutos de partido, no consiguió abrir la lata a pesar de las ocasiones que tuvo. Los donostiarras bien plantados en el terreno de juego buscaron imponer su ley en ataque y hacer daño a un Logroñes flojo en las bandas. Gaizka y Aimar consiguieron poner en apuros con sus desmarques en velocidad lanzando hasta cuatro balones rasos al área que no encontraron receptor dentro del área. Los guipuzcoanos insistieron con tiros lejanos. Sin embargo, no consiguieron enviar el cuero entre los tres palos, mientras el balón se paseó hasta en tres ocasiones por el área pequeña de los riojanos pero sin que nadie lo rematara.

Con el comienzo de la segunda parte, los roles se intercambiaron en los primeros compases. La UD Logroñés parecía haber despertado del letargo. Adelantó líneas y presionó las salidas azulonas, pero cuando tuvo el balón en los pies no pudo batir a Agirrezabala. Sin embargo, la expulsión del blanquirrojo Armendáriz a falta de catorce minuto para el final del partido propició un giro inesperado y Antiguoko se volcó sobre la portería riojana, pero tampoco supo aprovechar la superioridad para llevarse los tres puntos en su campo.