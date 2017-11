Fútbol Rubiales dimite para suplir a Villar en la Federación Luis Rubiales y David Aganzo. / Efe No oculta que la moción de censura es la opción más corta pero prefiere que renuncie el abogado bilbaíno | Aganzo le suplirá en la AFE, a cuya junta se unirán cuatro internacionales de la selección y Diego Rivas, aunque tendrá que ser ratificado por la asamblea RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 20 noviembre 2017, 13:29

Luis Rubiales desea ser presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) porque "mucha gente del fútbol" se lo ha "pedido" y para ello ya ha dado el primer paso: deja la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en manos de David Aganzo. El nombre del exrayista ha sido el elegido "por votación unánime", aunque su cargo deberá ser ratificado en una próxima asamblea para ser firme.

Rubiales anunció ante los medios se presentará a la presidencia de la FEF y dijo, en varias ocasiones, estar "seguro" de que tiene "los apoyos para ganar", tiene "ilusión" y se siente "seguro" y explicó que aunque podría seguir en la AFE para hacerlo, "es una decisión tomada desde la responsabilidad" para centrarse "en otra cosa". Rubiales deja la presidencia de la AFE siete años y medio después de que se pusiera al frente de la misma en marzo de 2010, en sustitución de Gerardo González Movilla que renunció a presentarse a la reelección.

La moción de censura, que podría producirse desde el día 22 y todo apunta a que será el viernes 24, es para Rubiales "un camino y hay que estar pendiente y en la próxima semana espero que todo se aclare. Creo que tengo el apoyo mayoritario y muchos me han pedido este paso. Tengo ganas e ilusión, y entre todos vamos a construir un fútbol español más moderno. Un poco esa sentada del fútbol español y entre todos (la Liga, árbitros, CSD y la Federación uniendo al fútbol femenino). Entre todos vamos a construir un fútbol español más moderno, que integre a la mujer y donde todas las instituciones puedan enfocar este nuevo rumbo hacia el futuro", dijo antes de insistir que va "a escuchar a todos los que quieran construir. Todo el mundo tiene derecho, pero el que venga a sumar y a aportar con propuestas. Tenemos que hacer un esfuerzo de respeto".

No sabe si la actual asamblea, que hace seis meses votó de manera mayoritaria a Villar, le apoyaría en una moción de censura, ya que esperar la vía judicial podría perpetuar en el cargo a la actual junta que preside de modo interino Juan Luis Larrea. "Si hay una dimisión del presidente actual se abre una opción de tener elecciones y podría haber más candidatos. Entonces haríamos lo que he hecho toda mi vida, competir. Voy a hablar con diferentes agentes del fútbol y tomaré una decisión, no será muy larga en el tiempo, pero tampoco precipitada".

«No vengo a estar 29 años»

El expresidente del sindicato de jugadores negó estar "ofendido" por lo que dijo Javier Tebas la semana pasada, con el que ha mantenido distintos enfrentamientos estos años, y recordó que desea llevarse "bien con todo el mundo" porque hay una tarea importante en la institución por hacer. "Hay que refundar muchas cosas, conozco el fútbol español y tengo la humildad suficiente para rodearme de gente que me ayude".

Sabe que tiene gente en contra pero opta por ser constructivo. "Siempre me he sentido muy bien tratado con todos los partidos políticos. Hay gente poderosa que no quiere que sea yo pero alguno habrá que quiera que sea yo". Incluso dijo que "hay gente que me quiera hacer daño que quizá me haga una campaña buenísima", apuntó cuando se le recordó por el apoyo público de pesos pesados como Sergio Busquets o Sergio Ramos en algunas comparecencias durante concentraciones de la selección. "Les agradezco el apoyo aunque les pedí que se mantuvieran al margen", explicó aunque dejó caer que “hay gente poderosa que no quiere que sea yo pero hay algún otro si lo desea. Los que hemos jugado en el Bernabéu y también en campos de arena sabemos que todo se pelea en el campo. La gente del fútbol quiere que yo sea su representante. Sabemos que los que están en el verde son los que dominan y ese es mi mayor aval".

No quiso entrar a valorar algunas decisiones que está teniendo la FEF, como la posible llegada de un Hierro al que alabó, aunque, usando un simil futbolístico, reconoció que "hay futbolistas fuera de su puesto" en las estructuras, que deberán ser más "transparentes" sobre todo cuando se tomen "decisiones económicas, necesitamos un departamento que genere ingresos; que no es lo mismo que uno de marketing, otro que se centre en lo comercial, es necesario apostar por la mujer ya que sin el fútbol femenino no hay futuro posible; entrar en el mercado tecnológico, ser un punto de referencia internacional... Todo ello generará riquera que repercutirá en los que más lo necesitan".

Rubiales explicó que no desea "cometer el error de no criticar a nadie, pero la RFEF necesita 24 horas, siete días a la semana de trabajo. Necesitamos un máximo nivel de transparencia, con un economista dentro cuando se tomen decisiones con el dinero público. Necesitamos un departamento de generación de ingresos".

Aganzo, con apoyos en la absoluta

Además, recordó que ha tenido "posturas muy discrepantes con Villar", con el que negó haber hablado recientemente pero sí con Juan Luis Larrea y la secretaria general Esther Gascon para informarle de su decisión, cuando se le recordó que hasta la operación Soule nunca se había mostrado contrario al abogado bilbaíno en público. Por último, dejó un titular muy claro en contra a Villar. "Los dos primeros años me voy a centrar en sacar la Federación adelante. No he venido para estar aquí 29 o 30 años, podréis írmelo recordándolo", bromeó.

Aganzo por su parte detalló muchos datos de lo que había realizado Rubiales en su periodo de presidente, en la que ha pasado "a ser referente a nivel mundial, una institución moderna y diferente" en estos años. "Comprendemos su decisión. Creemos que el fútbol necesita un cambio, es la persona idónea. Ahora los jugadores pueden estar tranquilos, no tienen problemas económicos y si los tienen siempre actúa AFE, que ha sido y será transparente. Hemos convocado una asamblea urgente para que los futbolistas me respalden. Diego Rivas que estará con nosotros en la Junta directiva y cuatro futbolistas de la selección nacional estarán con nosotros", dijo sin adelantar ningún nombre por el momento aunque algunos de ellos juegan en la Premier League. "Yo deseo de verdad que cumplas tu objetivo, que es complicado", afirmó el nuevo presidente de la institución con Rubiales a su lado.