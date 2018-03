SEGUNDA FEMENINA El EDF Logroño da otro paso hacia su objetivo Irene pelea por el balón con una rival. :: juan marín I. G. LOGROÑO. Domingo, 18 marzo 2018, 23:39

Para llegar a la meta hay que ir dando pequeños pasos. Con algunos se logra avanzar más y con otros menos y el que dio ayer el EDF Logroño fue de los amplios. Las riojanas ganaron en casa al Pauldarrak y además amplían su ventaja sobre el Eibar después de que las armeras no pudieran pasar del empate frente al Osasuna. Ahora, la diferencia entre ambos equipos en la pelea por hacerse con el puesto de 'play off' de ascenso es de ocho puntos cuando restan quince en juego.

2 EDF LOGROÑO 1 PAULDARRAK EDF Logroño Sampalo (Andrea, m. 46), Lucía, Nacha (Silvia, m. 48 ), Rebeca, Aída, Claudia, Judith, Ana, Irene, Lorena (Nazaret, m. 75) y María González (Fatou, m. 87). Pauldarrak Iara, Naia, Makone, Abris, Paula, Ane, Arrate (Janine, m. 68), Irantxu (Ainara, m. 68), Julienne, Moro y Nerea (Aitane, m. 82). Goles 1-0, m. 15, Ana; 1-1, m. 44, Naia; 2-1, m. 51, Lorena. Árbitro Jara Toledano, Bezares y Oyón. Por parte local fueron amonestadas Aída, Claudia y Ana. Por parte visitante fue expulsada Abris por doble amarilla en el minuto 62.

No fue un partido fácil para las riojanas porque el Pauldarrak también se jugaba mucho, en su caso en la lucha por no perder la categoría, y vendió muy cara su derrota. Aunque las visitantes no crearon demasiadas oportunidades, en ningún momento le perdieron la cara al partido, a pesar de que el EDF Logroño consiguió adelantarse en el marcador gracias a un remate de Ana.

El gol no hizo que las locales se relajaran. Crearon ocasiones pero no consiguieron ver de nuevo puerta en el primer acto, algo que sí logró el Pauldarrak al filo del descanso. Naia puso emoción al enfrentamiento.

En la segunda mitad, las riojanas fueron superiores y encontraron el gol de la victoria en el minuto 51 por medio de Lorena. Después, el Pauldarrak se quedó con diez jugadoras por la expulsión de Abris y a partir de ahí todo fue más sencillo para un EDF Logroño que roza su objetivo.