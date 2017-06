Otro ascenso en juego en el cinturón sur madrileño

Volver a Primera está a sólo un partido. Getafe y Tenerife ven muy cerca regresar a la élite profesional. El cuadro insular cuenta con la ventaja del gol de la ida, pero el madrileño tendrá de su lado un estadio abarrotado -cada abonado disponía de una entrada para un acompañante- donde sólo perdió un partido este año y fue antes de la llegada de Pepe Bordalás, que suma 13 victorias y cinco empates. Además de recuperar a Dani Pachcho, su mejor clasificación liguera le permite que un 1-0 le convierta en ganador de la eliminatoria, como ya sucedió en el anterior play-off entre Cádiz y el propio Tenerife. «Dentro de lo que es un 1-0 en contra, no es tan adverso como se piensa y la confianza que tenemos en este equipo me hace pensar que lo podemos conseguir. Sabemos que si estamos a un buen nivel somos un gran equipo, podemos ganar a cualquiera. Hay posibilidades de darle la vuelta. Vamos a hacer un gran partido, estamos mentalizados de lo que tenemos que hacer», vaticina el técnico azulón que mandó una puya a su rival. «Debemos buscar el orden y ser atrevidos ante el CD Tenerife. Es el partido más importante en la historia reciente del club. Esperamos que no haya interrupciones y no se pierda tiempo, algo que ya vimos en el partido de ida. Toca jugar al fútbol y no pensar en otra cosa».

Las bajas del cuadro local (Cala, Mora y Fuster son seria duda) podrían igualar más un duelo que será muy especial para el entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ya que a unos pocos kilómetros en el mismo cinturón sur madrileño logró otro ascenso con el ‘Tete’. El tercero a Primera de la historia del club fue el 17 de junio de 2001 en un Butarque abarrotado, donde había colores rojiblancos en la grada pese a que el rival era un Leganés sin nada en juego. El balear, cerebro del equipo y nombrado por Rafa Benítez capitán, observó de cerca cómo Hugo Morales anotaba un gol que culminó el trabajo a una campaña en la que disputó 39 partidos y logró cuatro goles. «Son 90 minutos, con la posibilidad de una prórroga, hay que manejar todas las situaciones y contar con la gente del banquillo que podría resolver. Como jugador he vivido cosas como ésta, ahora tengo mayor responsabilidad, tengo que elegir once, planteamiento…pero tengo plena confianza en los jugadores. Van a rendir a su nivel y rindiendo así, tendremos posibilidades», explicó el técnico.

Sin victoria azulona en tres duelos

Ahora, también habrá desplazamiento masivo (en torno a 1.200 seguidores) ya que Martí ha conseguido llevar hasta la recta final del sueño de volver a Primera, siete temporadas más tarde, a un Tenerife que llega agotado al día clave tras su exigente eliminatoria ante el Cádiz hace menos de una semana. “Después de los partidos siempre cuesta dormir, eso ha pasado siempre, pero a medida que pasan las horas descansas mejor y vamos interpretando lo que vamos a vivir», afirmó antes de quitar importancia al hecho de que el Getafe no les haya ganado esta campaña en tres partidos. «Cada partido es diferente y más en esta situación, en el que al equipo no le cabe otra cosa que no sea ir a por el partido. Intentaremos defender lo más lejos de nuestra portería y manejar el encuentro».

Habrá que ver si introduce alguna variación que podría pasar por ganar más presencia en la zona central con Alberto Jiménez en lugar de Amath o Lozano. De salida, se lleva a toda la plantilla, incluidos los lesionados (Iñaki Sáenz y Rachid Ait-Atmane), y el tercer portero, Ángel Galván. La polémica la ha puesto el presidente del Getafe, Ángel Torres, que dice estar arrepentido por las medidas tomadas de cara al aforo. Tenía que haber puesto las entradas más caras», dijo antes de lamentar que se pueda producir reventa con los tickets de cortesía dados a los abonados. «Con todo lo que cuesta desplazarse, es un orgullo que estén con nosotros y nos animen en todo momento. Nos gustaría ofrecerles lo que están soñando, que es lo mismo que soñamos nosotros, con su aliento desde la grada vamos a intentar lograr algo tan bonito», prometió.

Alineaciones probables

Getafe: Guaita, Damián Suárez, Gorosito, ‘Cata’ Díaz, Molinero; Lacen, Faurlín, Pacheco, Portillo, Álvaro Jiménez, y Jorge Molina.

Tenerife: Dani Hernández, Cámara, Jorge Sáenz, Germán Sánchez, Camille; Vitolo, Aitor Sanz, Suso Santana, Shibasaki, Lozano y Amath.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez

Hora: 21.00 horas

TV: Movistar Partidazo