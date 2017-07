fútbol Coulibaly dice adiós El jugador más deseado por la afición se marcha a Suiza pero se declara "en deuda" con la UDL LUISMI CÁMARA Logroño Martes, 4 julio 2017, 19:17

Mohamed Coulibaly no seguirá en la Unión Deportiva Logroñés. El delantero senegalés, uno de los grandes protagonistas en el espectacular final de temporada de los blanquirrojos, se marcha al fútbol suizo para estar cerca de su familia, según ha explicado en una emotiva carta que el club ha publicado en su web y con la que el jugador ha querido despedirse de la entidad y de los aficionados.

El ariete llegó a la capital riojana tarde, ya en marzo, pero con sus actuaciones, sus goles y su esfuerzo se ha ganado el corazón de la hinchada riojana, que esperaba que permaneciera en el equipo la ilusionante próxima campaña. Coulibaly fue fichado para ocupar la plaza del lesionado Titi tras rescindir su contrato con el Racing de Santander en el mercado de invierno y dar la Real Federación Española de Fútbol la autorización.

“Me gustaría dirigirme a la familia de la UD Logroñés, ya que me siento en deuda con todos vosotros por todo el cariño recibido en estos últimos meses. Ha sido realmente muy importante para mí y nunca lo olvidaré, he disfrutado desde el primer momento de la gente, de la ciudad, del club ¡¡y del fútbol!! ¡¡Como nunca!!.

Me gustaría resaltar que la UD Logroñés ha demostrado un interés muy grande por renovar mi contrato, en todos los sentidos, tanto es así que sólo las circunstancias familiares han sido más fuertes… y es por eso que quería que fueseis los primeros en saber que esta temporada finalmente voy a jugar en el fútbol suizo para así poder estar cerca de mi familia.

Desde el primer momento que entré a formar parte del club recibí mucho cariño y respeto por parte de todos, jugadores, cuerpo técnico, directivos ¡¡y por supuesto su magnífica afición!!. Han sido unos meses maravillosos y me llevo todo lo vivido y a toda la gente de Logroño en mi corazón.

Espero no haber decepcionado a nadie y de ser así solo puedo pedir perdón y deciros que sentí mucho orgullo por vestir esa camiseta e intenté dar todo lo mejor de mí por defender sus colores, ¡¡lo hice con mucho orgullo!!.

No quiero despedirme porque esto es fútbol y nunca se sabe, siempre habrá un hueco para vosotros en mí y quizás…quién sabe…

No querría terminar sin antes agradecer al responsable de que yo llegase a este gran club, Carlos Pouso; a Juanjo Guerreros por su ayuda en todo momento y desde mi llegada, por su trabajo y su empeño en que me quedase; al mister Sergio Rodríguez por su trabajo y confianza en mí, por entenderme y hacerme mejor jugador en tan poco tiempo; a mis compañeros, los más grandes, con vosotros hasta la victoria siempre…y cómo no, ¡¡a toda la ciudad de Logroño y la maravillosa afición de la UD Logroñes!!! Gracias, gracias y mil veces gracias.

¡¡Seguiré al equipo desde la distancia, empujándolo hacia ese ascenso que tanto deseamos todos!! ¡¡A por ello!!!

¡¡¡AÚPA UD LOGROÑES!!!

Con todo mi cariño, Mohamed Coulibaly”