«Si la Liga quiere, mañana nos sentamos para tener una Copa a partido único»

Hace apenas cinco días, Luis Rubiales ganaba las elecciones de la Federación Española de Fútbol y ponía fin a los 29 años de Ángel María Villar y su coda en forma de inhabilitación y presidencia temporal de Juan Luis Larrea. El exfutbolista visitó Logroño para hablar largo y tendido. Nuevos tiempos y nuevas fórmulas, alejadas del oscurantismo de Villar.

«Queremos ser una Federación moderna, transparente, que se fiscalice, que dé explicaciones, que incluya a la mujer, que apueste por el fútbol más modesto, por el de base, el que no se ve, por el fútbol sala... Queremos llevar la Federación a un lugar top no sólo en lo deportivo, sino también en el buen gobierno», resumió Rubiales en su alocución.

No fue Logroño una sede elegida al azar. El presidente de la RFEF quiso demostrar públicamente el apoyo al presidente de la territorial Riojana, Jacinto Alonso, que se ha visto salpicado por la 'operación Soule'. «Mi compromiso con Jacinto es tan grande que he optado por hacer mi primera visita oficial a una Federación y a un Gobierno autonómico, a La Rioja. Hemos estado con el presidente, José Ignacio Ceniceros, y con el consejero, Conrado Escobar, y nos han tratado con mucho cariño», señaló. «He sentido un gran apoyo de esta autonomía que, aunque algunos dicen que es pequeña, es muy grande», incidió.

Pero en el nuevo proyecto de Rubiales el foco de atención, más allá de las polémicas y los lastres del pasado, está en fútbol. Y en La Rioja, de momento, es el modesto el que manda, el de Segunda B y Tercera, y también el femenino.

Y el expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles tiene claro que, de momento, no quiere cambios, especialmente después de varias semanas de especulaciones respecto a las variaciones en la categoría de bronce del fútbol nacional. La idea surgida en el Congreso de San Sebastián y lanzada por el hasta ahora responsable de la categoría en la RFEF. Marcelino Maté, no le convence.

«Lo aprobado no se va a implementar. Básicamente, no ha habido un quórum, ni mayoría de clubes, futbolistas, entrenadores, árbitros que pidan este cambio o no de esta manera. Los cambios se tienen que hacer a su debido tiempo con la participación adecuada, con el estudio de todas las propuestas, con un debate profundo. Y se tiene que dar lo más importante: que una inmensa mayoría esté», aseguró. «La clave es que se dote de herramientas, que son ingresos. Que los clubes más modestos, que son las raíces del fútbol profesional, se nutran de esos ingresos», incidió.

Tampoco baraja, de momento, la idea de crear una competición especial para los conjuntos filiales. «Quiero hacer lo que el fútbol demande pero se nos ha echado encima la próxima temporada. Lo de modificar y dejar fuera a los filiales sería colapsar el fútbol y no podríamos. Pero a futuro, lo comentaremos», argumentó.

Lo que sí tiene en la agenda es el diálogo abierto con la Liga de Fútbol Profesional para procurar favorecer al «fútbol modesto», una de las expresiones más repetidas por Rubiales. Entre esos aspectos está la posibilidad de habilitar un horario especial, sin fútbol profesional.

«Hemos visto muchos campos de Segunda B o Tercera cada vez más vacíos. Mientras, los horarios de televisión para el fútbol profesional copan toda la parrilla. Tenemos que sentarnos para hablarlo con la Liga y solucionarlo», dijo, haciendo especial hincapié en el reparto del dinero por los partidos televisados. «Tebas ha dicho que tiende la mano para llegar a acuerdos y éste sería muy importante: buscar franjas horarias para el fútbol modesto. O también buscar una mejora económica por jugar lunes y viernes: son muchos millones de euros que llegan a la Liga por este acuerdo y sólo tres acaban en la Federación, que para repartir entre tantos equipos resulta una nimiedad. No queremos ninguna locura, sólo beneficiar al que menos tiene», dijo.

Mano tendida a la LFP

También la Copa está en los planes de Rubiales, eso sí, siempre dependiendo de la Liga de Fútbol Profesional. «Si la Liga quiere, mañana nos sentamos para una Copa a un partido. Lo de modificar y dejar fuera a los filiales sería colapsar el fútbol y no podríamos», explicó. «Hay un convenio de coordinación entre RFEF y la LFP que terminaba el 30 de junio y que se ha renovado otro año durante este larguísimo período electoral. Pero tiendo la mano a la Liga y le ofrezco que cambiemos, ya si quiere, el formato de la Copa del Rey», aseguró.

«Queremos dar la posibilidad de un calendario más generoso con los deportistas, porque está copado, más emocionante, donde todos tengan la oportunidad de dar una sorpresa, y a partido único en la casa del más modesto o, incluso, pactándolo, en la del más fuerte para repartir la taquilla. No tengo ningún problema en sentarme ya. Dejo la pelota en el tejado de la LFP. Somos sensibles con las categorías más modestas y sabemos que muchos clubes también», sentenció.

Respecto a la lista dada ayer mismo por el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, el presidente de la RFEF prefirió la cautela. «La mejor valoración es no hacer valoración. Tenemos un grandísimo equipo, un grandísimo cuerpo técnico y todas las selecciones van con billete de ida para tres partidos. Lo demás hay que ganárselo. Tengo mi propio criterio, como todos, pero mi obligación es estar al lado de Julen y de los jugadores», dijo.

Y vaticinó un buen futuro para la institución de Las Rozas, después de una mala época con demasiados frentes judiciales abiertos. «Vivimos un instante de mucha felicidad. Hemos pasado por malos momentos en un camino muy largo, más de lo que ha merecido el fútbol español. Al final, un proyecto plural, fuerte y de cohesión ha sido el ganador. Tengo que devolver esta confianza», concluyó.