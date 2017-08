Zidane renueva por tres años: «No significa nada» «La historia que tengo con este club no es una cuestión de dinero y de contrato; el Madrid y yo nunca vamos a discutir», asegura el técnico francés A. GÓMEZ MADRID. Sábado, 19 agosto 2017, 00:13

«Estoy contento, pero esto no significa nada. Puedo firmar diez o veinte años de contrato, que sé dónde estoy y lo que tengo que hacer. Esto es el día a día. Dentro de un año puedes no estar aquí», reconoció ayer Zinedine Zidane, después de confirmar públicamente la renovación de su compromiso con el club blanco por tres temporadas, hasta 2020. El técnico francés, que ha ganado seis títulos en poco más de año y medio en el banquillo madridista, pasará a cobrar casi ocho millones de euros por campaña gracias a la ampliación y mejora de su compromiso. «La historia que tengo con este club no es una cuestión de dinero y de contrato. El Real Madrid y yo nunca vamos a discutir», aseguró Zidane, restando importancia al reconocimiento, aunque sí se mostró agradecido «por la confianza» depositada en él por la entidad.

«No sólo yo he trabajado bien. Ha sido todo el cuerpo técnico», subrayó Zidane, que insistió en que los éxitos del Madrid son consecuencia del «trabajo del equipo». «Hay que seguir trabajando unidos», admitió quien considera que los objetivos del vigente campeón de Europa y de Liga «siempre son los mismos». «Mientras yo esté aquí son ganar todos los partidos y títulos posibles. Hay altibajos, pero ahora mismo estamos disfrutando de este momento tan bueno y queremos que continúe», añadió el entrenador que ahora tiene la oportunidad de conquistar otro título que como técnico no tiene aún en su palmarés.

Hasta el momento Zidane ya suma seis trofeos desde que se hizo cargo del equipo el 4 de enero de 2016: dos Ligas de Campeones, una Liga, dos Supercopas de Europa y un Mundial de clubes. «Vamos a trabajar y a remar juntos como grupo unido», prometió el preparador marsellés, que reiteró que está «contento» con su plantilla y no desea más entradas ni salidas. «No quiero cambios», insistió, aunque reconoció que «hasta el día 31 puede pasar de todo».