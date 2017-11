Zidane penaliza a Llorente y Ceballos Dani Ceballos juega el esférico con la camiseta de España. :: efe La política del francés de mantener a sus 'titularísimos' ha hecho que sus dos centrocampistas caigan en el ostracismo IGNACIO TYLKO MADRID. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:31

Derrotó el Real Madrid con sufrimiento al Málaga, pero la afición merengue se mostró disconforme con la actitud de titularísimos y no entendió cómo Zinedine Zidane retiró a falta de casi media hora a Isco y dejó en el campo a un acomodado Toni Kroos. Si el curso pasado al técnico francés se le alabó por su excelente gestión de la plantilla, ya que consiguió que todos se sintieran importantes, en esta campaña la situación ha cambiado de manera tan radical que al preparador marsellés se le acusa de inmovilista con tipos como el referido internacional teutón, Marcelo o Karim Benzema.

«Seguro que salidas no habrá en enero, se van a quedar todos», afirmó categórico Zizou el sábado. No está dispuesto a dejar salir a jugadores que ahora se sienten infravalorados como Theo Hernández, Borja Mayoral y, sobre todo, Marcos Llorente y Dani Ceballos. El club blanco fichó en verano a Theo del Atlético por 30 millones, también se llevó el gato al agua con Ceballos, previo pago de 16,5 millones al Betis, y no negoció con los colchoneros por Llorente, que volvió al Bernabéu tras brillar en la Sub'21 y como cedido en el Alavés, donde alcanzó la final de Copa. En septiembre fue renovado hasta 2021, con una cláusula de 300 millones. Él quería minutos, aunque triunfar en el Real Madrid es su sueño y el de su familia.

El hijo de Paco Llorente sufrió un golpe duro cuando en Nicosia Zidane decidió dar descanso a Casemiro y puso a Kroos y a Modric en el eje. Llorente no era ni la segunda opción, y a partir de ahora tiene que pelear como alternativa con el croata Mateo Kovacic, ya recuperado tras más de dos meses de baja. Ha participado en apenas 301 minutos durante seis partidos.

Ceballos, con una clase fuera de duda, también ve cómo las oportunidades de poder mostrarse se le complican. Pese a su reciente triplete con la sub-21, el ex del Betis sólo ha disfrutado de 316 minutos a lo largo de 10 partidos entre todas las competiciones. Jugó poco más de 10 minutos contra Las Palmas y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer en Liga a pesar de ser decisivo con su doblete ante el Alavés. Ni frente al Atlético, ni contra el Málaga, Ceballos ha dispuesto de un solo minuto.