Zidane: «Algo pasa, la sensación no es buena» El Real Madrid concluye la gira por EE UU con malas sensaciones a tan solo cinco días de la Supercopa de Europa ante el United DANIEL PANERO Viernes, 4 agosto 2017, 00:28

Madrid. «La sensación no es buena. De cuatro partidos no ganar ninguno es que algo pasa», aseguró Zidane tras el choque del Real Madrid frente al combinado de los All Star de la MLS. El francés habló sin tapujos de los malos resultados de su equipo en la gira y lanzó un aviso a navegantes antes de la Supercopas frente al Manchester United y el Barcelona. «Algo más tenemos que hacer», remarcó.

Ese toque de atención abarca varios aspectos. El Real Madrid ha dejado en la gira sensaciones extrañas. Lo hizo ante el United cuando los blancos cayeron con los titulares y lograron empatar gracias a un arreón de los canteranos y lo repitió con sendos reveses ante el City, perdiendo 4-1, y contra el Barcelona en un encuentro falto de rigor táctico que terminó con victoria azulgrana 3-2. El partido ante el combinado de la MLS confirma el mal inicio de curso del equipo de Zidane a tan solo cuatro días de la final de la Supercopa ante el Manchester United.

En defensa el Real Madrid fue un mar de dudas, especialmente ante el City y el Barcelona. En esos encuentros concedió siete goles, 35 remates -15 de ellos entre los tres palos- y dejó sensación de fragilidad. El otro aspecto que preocupa es la falta de gol. Karim Benzema y Gareth Bale rindieron en la gira por debajo de lo esperado y se marcharon sin ver puerta, algo a lo que Zidane quiso restar importancia.