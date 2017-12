Jornada 14 Zidane: «Kepa es bueno pero no es mi portero» Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, durante la conferencia de prensa de este viernes. / Efe El técnico del Real Madrid asegura que «Keylor es el mejor», aunque añade que ya se verá lo que ocurre en el mercado IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 1 diciembre 2017, 13:11

La enésima lesión de Gareth Bale, quien recayó de sus molestias en el sóleo durante el partido ante el Fuenlabrada, y el supuesto interés del Real Madrid por el portero del Athletic Kepa Arrizabalaga fueron los dos asuntos centrales de la comparecencia del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, en la previa del choque que su equipo disputa este sábado en San Mamés.

¿Es Kepa mejor que Keylor?, se le preguntó directamente al preparador francés en conferencia de prensa. “Yo tengo a los mejores. Keylor es el mejor. Estaré con él, con Kiko, con los que están aquí. Kepa es un buen portero, pero no es mi portero. Me quedo con Keylor y con Kiko. Luego ya veremos lo que pasa en el mercado”, respondió, categórico, pero sin cerrar las puertas a nada en el futuro si bien dijo que todavía no ha hablado con el club sobre eventuales refuerzos.

Negó que el problema del delantero galés sea de índole mental. ¿Maneja el club que le trate un psicólogo? “No creo. Se ha resentido de una molestia en el sóleo, es poca cosa. No puedo decir cuándo volverá, pero espero que la próxima semana. Él es muy potente, un atleta, y necesita estar al cien por cien para jugar", explicó el entrenador merengue.

Pese a los constantes problemas de Bale, Zizou lanzó un mensaje de optimismo: "Es un momento difícil para él, pero todos estamos a su lado y somos optimistas: con el apoyo de los médicos y de los fisioterapeutas se recuperará seguro y no hay que olvidar que es un jugador fundamental, que ha sido muy importante para nosotros cuando ha estado bien. Tiene que entrenar con el equipo, entrar en la dinámica y sentirse como los demás. Para mí eso es lo más importante", remarcó.

De cara al choque de San Mamés, restó importancia al hecho del mal momento del Athletic, eliminado en dieciseisavos de Copa del Rey por el Formentera: “Nos espera un partido difícil, este equipo, este estadio, pero estamos preparados para hacer un buen partido. Esta semana fue muy buena. Vamos a ir con ilusión e intentar hacer un buen partido, aunque no creo que nos beneficie su eliminación en Copa y tampoco que el público pueda estar en contra de su equipo jugando contra el Real Madrid”.

Confirmó que Sergio Ramos jugará en San Mamés, ya que está muy recuperado de la fractura de nariz de la que será operado a final de temporada y ve bien al Real Madrid a pesar de las críticas y de estar a ocho puntos del Barça en Liga. “Nos falta hacer tres, cuatro o cinco partidos seguidos a buen nivel. Sabemos que tenemos partidos muy interesantes (le esperan rivales como el Athletic, el Sevilla y el Barcelona el 23 de diciembre) y el Mundialito, y ojalá que este mes para nosotros sea importante. Tenemos que estar a la altura de lo que queremos”, desgranó.

No se le pasa por la cabeza dejarse algún punto de aquí a final de año. "Afrontamos este tramo con ilusión. Queremos siempre más, pero en el fútbol no se sabe nunca; lo que podemos controlar es intentar hacer el máximo, sabiendo que hay partidos para mostrar lo que valemos. Tengo un grupo muy positivo y sabemos que podemos cambiar rápidamente las cosas".

Por último Zidane dio por ganador del próximo Balón de Oro al portugués Cristiano Ronaldo: "No es que no sea humano porque lo es como el resto, pero Cristiano es diferente. Es un jugador que no tiene límite y estoy seguro que va a conseguir su quinto Balón de Oro porque su temporada fue increíble y extraordinaria. Lo merece", manifestó con contundencia el técnico madridista.

Zidane ve a su jugador preparado para seguir ganando más galardones. "No me sorprende que lo consiga porque siempre quiere más y tiene ambición para ganar el sexto y el séptimo. Es un Balón de Oro muy merecido por la temporada que ha hecho".