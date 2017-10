Primera Zidane: «Hacían falta estos tres puntos en casa» Zidane, durante el partido ante el Espanyol. / Efe El entrenador del Real Madrid confiesa que «es difícil cuando juegas con un equipo cerrado atrás. Tienes que tener paciencia» COLPISA Madrid Domingo, 1 octubre 2017, 23:10

Zinedine Zidane por fin pudo celebrar una victoria del Real Madrid en casa en la presente Liga. Hasta ahora había empatado dos partidos y había encajado una derrota. Ante el Espanyol sumó los tres puntos gracias a un doblete de Isco, que fue el mejor del partido. "Hacían falta estos puntos en casa", confesó con una sonrisa. "Estoy contento con la victoria y me quedo con la victoria porque era importante sumar los tres puntos y sobre todo con la primera parte, que entramos muy bien al partido", señaló el técnico blanco. "En la segunda estuvimos un poco cansados después de muchos partidos, pero es normal", añadió antes de lamentarse que "lo que me preocupa es que muchos de mis jugadores no van a descansar porque se van con las selecciones".

Sobre por qué le costó tanto al equipo cerrar el partido, Zidane reconoció que "es difícil cuando juegas con un equipo cerrado atrás. Tienes que tener paciencia", confesó. El técnico francés señaló que "en la primera parte solo hemos metido una y cuando está más abierto tenemos más posibilidad, como pasa fuera de casa. En casa hay que tener paciencia". "Hoy solo tenemos que pensar en nuestra victoria", insistía.

Sobre Cristiano Ronaldo y su falta de gol en la Liga, Zidane no se mostró preocupado, pero sí "decepcionado por él, porque no ha marcado en la Liga, pero es el fútbol". Además, recordó que "el pase a Isco antes de marcar ha sido fenomenal" y bromeó al señalar que "espero que el próximo partido sea al revés".

Achraf dispuitó sus primeros minutos en el lateral derecho por la baja de Carvajal y Zidane se mostró contento por el debut del canterano. "Muy contento por él, porque además es su primer partido en el Santiago Bernabéu y lo ha hecho espectacular. Ha estado arriba y abajo, defendiendo". "Ha jugado un partido serio y fácil y estamos contentos por su debut. Para él y su carrera es un día importante", finalizó.