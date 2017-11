Declaraciones Zidane: «No ha sido un mal comienzo de temporada» Zinedine Zidane, durante el partido contra Las Palmas. / AFP El técnico del Real Madrid se muestra satisfecho con su equipo, aunque reconoce que «se pueden mejorar las cosas» JAVIER DE IRUARRIZAGA Lunes, 6 noviembre 2017, 00:23

Zidedine Zidane respira más tranquilo. No sólo porque su equipo derrotó a Las Palmas tras dos derrotas consecutivas, sino también porque sus rivales directos en la Liga ya habían ganado sus respectivos encuentros. Cumplió con la tarea y se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores: «Conseguimos la victoria. Es lo que necesitábamos y además hicimos tres goles». Justo lo que necesitaba el Real Madrid antes del parón de la FIFA, tras el cual el equipo blanco se enfrentará al Atlético de Madrid en el derbi de la capital.

El juego mostrado este domingo -sobre todo en la segunda parte- anima a ‘Zizou’, quien considera que «no ha sido un mal comienzo de temporada», pese a que el Madrid sigue a ocho puntos del Barça. «En la segunda parte metimos mucha velocidad en nuestro juego y estoy contento por eso. Este triunfo todos lo necesitábamos, sobre todo los jugadores, que son los que saltan a la cancha», reconoció.

«Sabemos que todavía podemos mejorar las cosas», continuó el francés, quien no olvida lo sucedido ante el Tottenham en la Champions y el Girona en la Liga. «Si miras los últimos partidos, sí, ha sido un palo complicado, pero con trabajo las superaremos seguro», repitió. Y no le preocupa la ausencia de gol de Cristiano y Benzema, quienes aún no han marcado ante su afición esta temporada. «Ya marcarán», vaticina Zidane.

Además, el entrenador del Real Madrid se mostró complacido con las actuaciones de Asensio, quien marcó un golazo, Nacho, Vallejo y Ceballos. «Es importante para los jóvenes mostrar que están capacitados, sobre todo por Jesús (Vallejo), que lo hizo muy bien. Asensio siempre que juega cumple. Es importante que los jugadores tengan minutos», insistió.

Ayestarán, «convencido» de seguir

La otra cara de la moneda era Pako Ayestarán. En cinco partidos en el banquillo de la UD Las Palmas registra igual cantidad de derrotas y 18 goles encajados que lo tienen en una situación, al menos, complicada. Pese a la adversidad, el técnico del conjunto canario se mostró optimista: «Si ayer (por el sábado) estaba convencido, hoy estoy mucho más convencido de seguir. Tengo certeza de que vamos a sacar esto adelante», declaró. Además, lamentó las ocasiones desperdiciadas y aseguró estar satisfecho con la actuación de su equipo en el Bernabeu.