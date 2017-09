Zidane comienza con las rotaciones El Real Madrid juega por segunda vez en la historia en el Bernabéu un sábado a la una de la tarde AMADOR GÓMEZ Sábado, 9 septiembre 2017, 00:54

Madrid. «Insisto en que para mí no hay un equipo A o B. Si queremos conseguir cosas, como al inicio de la temporada (la Supercopa de Europa y la de España), el dibujo y los jugadores van a cambiar siempre. Lo fundamental es que todos los jugadores se sientan importantes», reconoció ayer Zinedine Zidane, que comenzará con las verdaderas rotaciones hoy contra el Levante. En el regreso a la Liga y al Bernabéu, que acogerá por segunda vez en la historia un partido en sábado a la una de la tarde -el primero fue ante el Granada el pasado 7 de enero (5-0)-, en busca del mercado asiático, la visita del recién ascendido la aprovechará el técnico del Real Madrid para reservar a varios de los indiscutibles. También para seguir dando oportunidad a los que continúan creciendo. Entre ellos, a Marco Asensio, a quien según Zidane «hay que dejar un poco en paz y tranquilito» y no cargarlo de excesiva responsabilidad.

El Madrid recibe al Levante tras el 'parón FIFA' que sólo ha afectado a Dani Ceballos con la selección sub-21 y cuatro días antes del estreno en la Champions contra el Apoel de Nicosia, por lo que, aparte del sancionado Cristiano Ronaldo, también podrían tener descanso Keylor Navas, Marcelo, Casemiro y Kroos. «En 20 días vamos a tener siete partidos y vamos a necesitar a todos», insistió el técnico del campeón, obligado a ganar su primer encuentro de la Liga ante su afición tras el 0-3 de Riazor y el 2-2 contra el Valencia en el Bernabéu. Aunque el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, sueña con una sorpresa y afirma que su equipo no acude al coliseo blanco «para pedir camisetas», Zidane es muy consciente de que cuando el Madrid no consigue la victoria no se podrán impedir los pitos y abucheos a los jugadores, como ocurrió en su último choque, con Bale y Benzema en el punto de mira de una afición cansada del galés y de los tantos fallados por el francés.

Real Madrid Casilla, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Theo, Modric, Kovacic, Asensio o Kroos, Isco, Bale y Benzema. Levante Raúl, Iván López, Postigo, Chema, Toño, Lerma, Campaña, Bardhi, Ivi, Jason y Álex Alegría. Árbitro Hernández Hernández (Las Palmas). Estadio y horario Bernabéu. 13:00 h.

Pese al mal momento de Bale, Zidane se encargó ayer de ratificar su confianza en el extremo galés y se mostró resignado ante los pitos del Bernabéu. «Ningún jugador puede estar contento cuando lo pitan, pero anímicamente a Bale lo veo bien. No lo veo tan mal como se habla. Es un jugador muy importante de la plantilla y lo va a hacer bien este año. Si hay un partido en el que no juega bien o el resultado no es adecuado, siempre va a haber pitos», apuntó Zidane.

Casilla, Theo y Kovacic pueden ser titulares en el partido de hoy en el Bernabéu

El francés se plantea conceder la titularidad a Casilla en la portería, a Theo en el lateral izquierdo -«entrena muy bien y está listo para jugar», admitió-, y mantener en el once a Isco y Asensio. «Para mí siempre han tenido importancia los dos, al igual que todos, y eso no va a cambiar», comentó.