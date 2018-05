Jornada 34 Zidane: «¿El clásico? Antes pasaban muchas cosas, pero hoy se sabe todo» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Rodrigo Jiménez (Efe) El técnico del Real Madrid demanda que se hable más de fútbol que de polémicas y asegura que tanto Cristiano como los demás tocados llegarán en plenas condiciones a Kiev ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 8 mayo 2018, 14:02

«Pasan muchas cosas ahí dentro. El problema es que hoy se sabe todo. Hay muchas cámaras y también comentarios de muchos jugadores. Lo que cambia ahora es eso. Antes pasaban muchas cosas también pero se quedaban más en el vestuario». Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en Valdebebas en la previa del encuentro de la 34ª jornada de Liga que medirá este miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán al Real Madrid con el Sevilla, aplazado en su día por la disputa de la final de la Copa del Rey, pero dos días después del volcánico clásico en el Camp Nou y a 18 de la final de Kiev poco se habló del cuadro que entrena Joaquín Caparrós y mucho de los rescoldos del duelo con el Barça, con las polémicas arbitrales como asunto estrella, y del pulso del 26 de mayo con el Liverpool en la capital de Ucrania.

Se le preguntó a Zidane si le sorprendió la actitud de Leo Messi con el árbitro Hernández Hernández el pasado domingo, después de que Sergio Ramos afirmase que el argentino le había metido «presión» al canario el túnel de vestuarios. «Ni me sorprende ni voy a hablar de eso. Eso se queda en el campo», contestó el marsellés, en una adaptación de esa máxima que reza que «lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas». «No estoy aquí para comentar lo que pasó el otro día con los jugadores. Hay gente que sabe lo que ha pasado y van a decidir, pero no va a cambiar nada. Mucho bla bla para no cambiar nada. Empatamos el otro día y esto se acabó», agregó el galo, harto de polémicas pero muy risueño pese a ello en su comparecencia, lejos de aquellos días de mal desempeño de su equipo en los que se le veía algo irritable.

Insistió el técnico en demandar que se hable más de fútbol y menos de controversias arbitrales y de tensión sobre el césped. «La culpa es de lo que se habla. Vosotros estáis aquí para hacer vuestro trabajo, pero a veces es demasiado hablar. Mejor quedarse con el partido que con las polémicas. Yo soy partidario de eso: más fútbol que polémicas», replicó cuando se le cuestionó acerca de si se estaba perdiendo la oportunidad de dar brillo y realce a un encuentro vibrante como el que se vivió el domingo, devorado dicho análisis por las quejas de unos y otros. Por ello no entró tampoco al trapo cuando se le mencionaron las imágenes en las que se ve al cuarto árbitro del clásico avisando a Hernández Hernández de que existía falta de Luis Suárez a Varane en la jugada que desembocó en el gol de Messi. «¿Qué voy a cambiar? Hemos visto la falta pero el árbitro no la ha visto. Punto final. Cada uno se puede equivocar, no ver las cosas. Pero nunca voy a reprochar a un árbitro», espetó.

«A la final van a llegar todos»

Destacó Zidane que la plantilla del Real Madrid se encuentra bien tanto física como anímicamente. «Nos faltan tres partidos de Liga. Mañana, como siempre, vamos a intentar hacer un buen partido y el objetivo es acabar lo más alto posible», apuntó en una de las pocas preguntas referidas al Sevilla que se le hicieron.

No estará Cristiano Ronaldo en el Sánchez Pizjuán, embarcado en el proceso de recuperación del leve esguince en el tobillo derecho que se hizo en la jugada que significó el 1-1 contra el Barça. Tranquilizó Zidane sobre el estado del luso, asegurando que tanto el '7' como todos los demás futbolistas que arrastran problemas, entre ellos Isco y Carvajal, estarán listos para la final de Kiev. «No van a llegar justos. A la final van a llegar todos, te lo digo yo. Al 150%», subrayó.

«Va a ser una final espectacular, un partido abierto con muchas ocasiones para los dos equipos»

No aplicará para ello ningún plan especial destinado a minimizar riesgos, pese a lo sucedido con Cristiano en el clásico. «Yo no pienso así, en la lesión, en lo que pueda pasar al jugador antes de la final de la Champions. Tengo a 25 jugadores y alguno va a descansar, pero no pensando en que se va a lesionar, porque si no no vamos a jugar los tres partidos que nos quedan y eso no es bueno», apuntó el galo. «Lo de Cristiano es poca cosa. Lo que hay que hacer es arreglar lo antes posible a Cristiano y ya está», agregó.

Analizó por último someramente al Liverpool. «Tienen un poco de todo: físico, técnica, velocidad. También es un equipo inglés que sabe defender y pelear. Queda mucho y no voy a entrar en detalles», dijo Zidane, que vaticinó «una final espectacular, un partido abierto con muchas ocasiones para los dos equipos» y con «mucha intensidad». Alertó el francés de cualquier tentación de presentar el choque como un pulso entre las grandes figuras de ambas escuadras. «No me gusta hablar de que va a ser Cristiano contra Salah. Va a ser el Madrid contra el Liverpool, eso es lo importante», zanjó.