Vitoria, lugar para refrendar el apellido

madrid. Tiene dos Champions League en su palmarés como técnico, pero Zinedine Zidane se toma la visita al Alavés, actual colista, como un examen para él más que para su equipo, a siete puntos del Barça tras la derrota del miércoles ante el Betis. «Es una buena oportunidad para demostrar que valgo para estar aquí. Se lo que pasa con dos resultados malos aquí, he sido jugador y lo entiendo, pero estoy tranquilo y los jugadores también», dijo ante los medios pese a que sólo se han disputado cinco jornadas de Liga. Ni se aferra a supuestos errores arbitrales y tampoco a las bajas, numerosas -seis- e importantes, como la de Kroos o Marcelo. Por cierto, que el cuadro vitoriano anunció ayer la contratación del italiano Gianni De Biasi, aunque no se sentará en el banquillo esta tarde.

Pese a que el equipo no ha funcionado como local ante dos teóricos rivales de la zona baja no cree que haya un problema más allá de una puntual falta de acierto. «Sigo pensando que tuvimos 27 ocasiones y no quiso entrar. No me voy a volver loco por perder un partido», recordó antes de vaticinar, fiel a su perfil «optimista», que en Mendizorroza «si tenemos ocasiones las vamos a meter». El francés no cree que la Liga esté perdida y considera que se pueden a llegar a remontar «10 o 15 puntos», porque no olvida que cuando cogió el equipo, hundido con Benítez, llegó a pelear hasta la última jornada el título liguero. «No estamos a cuatro puntos y quedan cinco partidos. Estamos a 33 partidos y son 7 puntos. Todo el mundo tiene un momento malo. Nosotros vamos a estar ahí», insistió.

Incluso llegó a bromear cuando le preguntaron por la, supuesta, mala suerte que acompaña al Real Madrid en este inicio de campaña. «Ahora soy el gafe, antes tenía flor. Sigo teniendo flor, estoy en este club y estoy contento. Podemos cambiar rápidamente eso», apuntó antes de negar que vaya a modificar su política de rotaciones. «Creo mucho en lo que hago. No hay un jugador que pueda hacer 70 partidos en una temporada. No es sólo el cansancio físico, es también mental. Nuestros jugadores, todos internacionales, no descansan nunca, sólo algunos días en Navidad. Necesitamos el sistema de rotación, las críticas no me van a cambiar».

Enzo contra Zizou

Será importante la actitud del cuadro local, que tiene el dudoso honor de haber logrado el peor inicio liguero de la historia con cinco derrotas consecutivas y ningún gol a favor. «Esto se soluciona ganando el próximo partido», exige el capitán Manu García. Aunque espera incorporar a otro entrenador (todo apunta que será Di Biasi) repetirá el interino Javier Cabello en el banquillo, que se estrenó con derrota (1-0) en Riazor. Mejoró algo respecto a la era de Luis Zubeldía, pero mostró aún fragilidad defensiva y poco acierto ofensivo, donde los tocados Munir y Bojan deberían ser la referencia. Pina también es duda por problemas físicos y ello podría abrir la puerta de la titularidad a Enzo Zidane. «Recuerdo siempre de pequeño tener un balón en casa y jugar sin parar», explicó el internacional Sub'19 francés.

La presencia en el once de Enzo, que dejó este verano un Real Madrid en el que ha estado desde los ocho años, aportaría una motivación extra al medirse a su exequipo entrenado por su padre tras sumar por ahora sólo 71 minutos en dos partidos. «Esto es un Alavés-Real Madrid. Estoy atento a su evolución como jugador pero yo hablo como padre. Ahora no soy su entrenador y no le doy consejos», explicó el técnico de un centrocampista al que dirigió en el filial (de 2014 a 2016) y que cuando era adolescente se hacía llamar Enzo Fernández, usando el apellido de su madre. «Es un partido muy especial, es jugar contra el equipo de mi vida desde pequeño», confesó Enzo, que debutó con el primer equipo en noviembre de 2016 frente a la Cultural Leonesa en el Bernabéu.