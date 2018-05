EL VISEL KOBE PRESENTA A SU NUEVO 8, ANDRÉS INIESTA Viernes, 25 mayo 2018, 01:00

Andrés Iniesta ya es jugador del Vissel Kobe japonés. El español, que antes de tomar la palabra firmó su nuevo contrato con el conjunto nipón por tres temporadas, se mostró «muy feliz de esta nueva etapa» y confesó su «admiración y respeto por el fútbol japonés». «Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Y me demostraron su confianza. Además, Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar aquí», dijo.