Un Villarreal sin brillo remonta al Betis Lunes, 11 septiembre 2017, 01:01

El Villarreal sumó sus primeros puntos al derrotar al Betis en un partido en el que no empezó bien, aunque fue capaz de recuperarse y remontar ante un rival que no ratificó su buen comienzo. En los primeros minutos el equipo andaluz estuvo mejor, pero poco a poco se le escapó el encuentro ante un Villarreal que, sin brillar, no perdió la confianza, se asentó antes del descanso tras lograr el tanto del empate y no dio opción a su rival en la segunda mitad.