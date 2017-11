Valverde vuelve a casa Ernesto Valverde vivió ayer una rueda de prensa especial al enfrentarse hoy a su exequipo, el Athletic, en San Mamés. :: efe El Barça visita al Athletic, club al que ha entrenado las cuatro últimas temporadas P. RÍOS Sábado, 4 noviembre 2017, 00:02

barcelona. Ernesto y José Ángel. El 'Txingurri' y el 'Cuco'. Valverde y Ziganda. Compañeros en el césped entre 1991 y 1996. Socios del gol en una delantera del Athletic que ilusionaba en el viejo San Mamés. 96 se repartieron entre los 30 del primero, habilidoso y escurridizo, y los 66 del segundo, rematador y luchador. Colaboradores directos y bien avenidos como entrenador del Athletic, el primero, y del filial, el segundo, cuando coincidieron entre 2013 y 2017. Nada que ver con la incomunicación entre Bielsa y Ziganda de las campañas precedentes. Pero, sobre todo, principalmente, por encima de todo, grandes amigos. En la etapa de 'Txingurri' en Olympiacos allí fue Ziganda a visitarle, pese a que el país vivía una situación agitada en lo social.

Pero todo eso quedará a un lado cuando arranque uno de los partidos de Liga que nunca defrauda, un Athletic-Barça, fútbol en estado puro, pasión en las gradas de San Mamés. Tras cuatro años con el factor ambiental a favor en este pulso que se juega con el balón en un pie y las emociones en el otro, Ernesto Valverde lo tendrá en contra. Mejor dicho, el Barça lo sufrirá, porque el técnico sí será bien recibido. Para él será el primero de cuatro días intensos en lo sentimental porque el martes visitará en la Liga de Campeones al Olympiacos, la casa internacional del técnico, donde trabajó cuatro años en dos etapas repletas de éxitos. Y donde le adoran. «Estoy expectante, porque será mi primera vez como visitante en ambos campos», ha revelado.

Seis fueron las temporadas que Valverde entrenó al primer equipo Athletic tras formarse como técnico en su fútbol base añadiendo a las cuatro citadas su primera experiencia en los banquillos profesionales entre 2003 y 2005. Curiosamente su andadura arrancó con un 0-1 ante el Barça de Frank Rijkaard en la primera jornada de la Liga 2003-04 gracias a un gol de Cocu. Otro guiño más en este cruce de historias entre azulgranas y rojiblancos.

«Cada persona tiene un equipo de referencia y para mí es el Athletic», confesó Valverde este días en la web de su actual club, añadiendo que «fui muy feliz como jugador y como técnico. No es fácil, especialmente como entrenador, porque siempre lo vives con la tensión de los resultados, pero estoy contento porque lo pude disfrutar».

También tuvo palabras de cariño para Ziganda cuando sonó para relevarle en el Athletic: «Le tengo un gran aprecio desde el punto de vista profesional y personal porque le he visto trabajar en el club y me he aprovechado del trabajo que ha hecho con los jugadores que suben al primer equipo». No es el primer pulso entre ambos entrenadores. Ya se han enfrentado cinco veces con igualdad en los resultados: dos victorias para cada uno y un empate. Valverde ganó dos veces con el Espanyol a Osasuna, con Ziganda en el banquillo, y Ziganda le venció una vez con los rojilllos y otra con el Xerez cuando el 'Txingurri' estaba en el Villarreal, por cierto, en una temporada 2009-10 en la que ambos acabaron destituidos en enero y consolándose mutuamente días después en la intimidad. También empataron en una ocasión.

Valverde, por otra parte, tiene el reto personal de mejorar sus resultados personales ante su Athletic, pues el balance hasta ahora es negativos: tres victorias, un empate y cuatro derrotas en ocho enfrentamientos. Para ello llega al Nuevo San Mamés avalado por el gran momento del Barça, líder con 25 puntos de 27 posibles, firme en Liga de Campeones y Copa, y con sus jugadores titulares descansados tras no competir entre semana en la ida de los 1/16 de final de la competición del KO en Murcia. No siempre le ha ido bien a Messi y compañía la inactividad, acostumbrados como están los jugadores azulgranas al ritmo vertiginoso de jugar para ganar cada tres días. Pero se verá cuando arranque el encuentro. Faltarán los lesionados Dembélé, Rafinha, Arda Turan y Aleix Vida, mientras que reaparece Jordi Alba, directo al lateral zurdo tras tres partidos oficiales de una ausencia bien cubierta por el francés Digne.

El Athletic no acaba de arrancar con Ziganda, demasiado irregular y con dudas en su juego. No ha ganado en sus tres últimos encuentros, todos a domicilio, pero en plazas en las que debería haber hecho más: 2-2 milagroso en la Liga Europa ante el modesto Östersunds, 1-0 contra el sorprendente Leganés y 1-1 en Formentera, un Segunda B, en Copa.

En su estadio sí se siente fuerte a eso se agarran sus jugadores, que están lejos de su nivel y notan el 'run-rún' de una grada que vive con intranquilidad que Kepa no haya renovado pese a que está siendo titular en Liga y Copa. Iker Muniaín, que estaba siendo el mejor del curso, es la principal baja, aunque De Marcos y Balenziaga están entre algodones.