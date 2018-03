Jornada 30 Valverde: «Messi está con molestias, pero pensamos que era mejor que jugase» Ernesto Valverde, durante el partido ante el Sevilla. / José Manuel Vidal (Efe) «A base de insistir lo hemos conseguido», señala el técnico del Barça COLPISA Sábado, 31 marzo 2018, 23:28

Ernesto Valverde se congratuló por el empate que logró el Barça en el Ramón Sánchez Pizjuán, que permite al Barça mantener su condición de invicto en Liga después de que el Sevilla se pusiese 2-0. «El primer tiempo ha sido bastante igualado aunque ellos han montado contragolpes peligrosos. Se nos han puesto por delante. En el segundo tiempo ellos estaban cómodos con esa situación porque tienen jugadores rápidos como Navas. Nos han hecho el segundo gol y hemos tenido que arriesgar. Nos hemos ido arriba y ellos tenían campo. Nos hemos montado encima de ellos pero las contras han sido peligrosas. A base de insistir lo hemos conseguido. Así es esto», manifestó el extremeño en declaraciones a Movistar Partidazo.

Admitió Valverde que su equipo tuvo «dificultades» pero hizo pesar en la balanza que el Sevilla es «un buen equipo» que se encontró en «el hábitat ideal». «Podían lanzar contras y hemos tenido que arriesgar y cuando arriesgas sabes que te pueden llegar», señaló el preparador, que no se mostró demasiado preocupado por el hecho de que el cuadro hispalense gozase de varias ocasiones para matar el choque antes de que el Barça empatase. «Generalmente somos un equipo que no ha concedido mucho. El hecho de haber recibido el segundo gol ha hecho que nos hayamos ido más hacia adelante. Eso hay que revisarlo pero no venía pasando», apuntó.

Tuvo que sentar de inicio Valverde a Messi, aunque le dio entrada en el minuto 58 y el rosarino acabó siendo determinante para que el líder sacase el empate. «Tenía previsto que jugara en cualquier caso. Está con molestias pero lleva tiempo inactivo y pensábamos que era mejor que jugase para tener ritmo de competición», indicó el entrenador del Barça.

Se refirió por último al hecho de que el partido pueda servir de termómetro de cara a la final de Copa. «Sirven de referencia, hay que tener claro el rival que tenemos y encontrarte con un rival de este tipo nos tiene que valer», señaló.

Luis Suárez: «Demostramos mucho orgullo»

Luis Suárez resaltó el carácter demostrado por el Barça al sobreponerse a los dos goles de desventaja para acabar empatando el choque ante el Sevilla. «Los partidos de la Liga son así y a veces, cuando el rival te juega superior, tuvieron muchas ocasiones después del 2-0, pero demostramos mucho orgullo, estar bien anímicamente, volvimos a ir contra el resultado adverso y creo que es una demostración de que el equipo en ese sentido está fuerte», señaló el uruguayo en declaraciones a Movistar Partidazo.

Luis Suárez abraza a Messi. / Cristina Quicler (Afp)

Reconoció el delantero los méritos del Sevilla durante el duelo librado en el Ramón Sánchez Pizjuán. «Obviamente que el rival juega. Jugando en su casa es difícil. En el primer tiempo tuvimos alguna que otra ocasión que no pudimos concretar. El Sevilla tiene eso, que te llega alguna vez y nos hicieron un gol en el primer tiempo. En el segunda también, tienen una ocasión y nos marcan el segundo, pero lo importante es que pudimos empatar por lo menos y seguir ahí arriba», manifestó el charrúa.

No cree Luis Suárez que el choque de este sábado pueda servir como termómetro de cara a la final de Copa del Rey del 21 de abril que medirá a ambos conjuntos. «Es una final, son 90 o 120 minutos. Nunca se sabe qué puede pasar. El que esté mejor se va a llevar la Copa».

Se refirió por último a Leo Messi, cuya salida fue clave para lograr el empate. «Es mérito de lo que es Leo, de lo que sigue demostrando a día de hoy. El trabajo a nivel del equipo fue no bajar los brazos y le quedó el 2-2», resaltó.