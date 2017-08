Jornada 2 Valverde: «Hemos tenido momentos de dificultad y los hemos superado» Ernesto Valverde. / Efe El entrenador azulgrana recalcó las capacidades de su equipo y los seis puntos que acumula en la competición COLPISA Sábado, 26 agosto 2017, 21:55

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, admitió tras su segundo triunfo consecutivo en Liga que el equipo encontró dificultades para doblegar a la defensa del Alavés, pero también destacó el esfuerzo y la actitud de sus jugadores. «Nos ha costado mucho, hemos tenido que tener mucha paciencia. Estaban muy juntos, teníamos cerradas muchas líneas de pase y era difícil acercarse a su área. Estábamos un poco bloqueados y nos hemos puesto todos encima a veces acumulando muchos jugadores. Nos costaba y era cuestión de ir madurando el partido y de insistir», expresó el entrenador, que hizo hincapié en la capacidad de la plantilla de sobreponerse a las adversidades. «Hemos tenido momentos de dificultad y los hemos superado. Tenemos seis puntos», dijo.

Valverde reconoció que en el primer tiempo no se correspondió el dominio del juego con el peligro creado ni con el resultado en el marcador. «Creía que jugarían con tres por dentro y que nos taparían el juego. En el primer tiempo han estado muy bien. La posesión debe ir acompañada de ocasiones. Nuestros remates no eran claros por la gente que había tan atrás. Una vez hemos marcado, se nos ha aclarado el panorama», declaró antes de analizar más detenidamente la situación de Leo Messi, que apareció de nuevo como 'falso 9', en detrimento del uruguayo Luis Suárez, que sigue lesionado. «Sabemos la tendencia que tiene Messi de salir a encontrar el juego pero tenemos jugadores que nos pueden ayudar en amplitud y desmarque. La posición de falso ‘9’ de Messi no es nueva. Cuando ha estado Luis (Suárez) no la hemos empleado pero hay que adaptarse a los jugadores que tenemos. Con 18 jugadores ahí metidos, es difícil de sacar algo. Messi, Iniesta, Deulofeu y Aleix (Vidal) son capaces pero es complicado».

Por último, el técnico azulgrana mostró su deseo de contar con «un equipo más competitivo y todavía mejor» cuando se cierre el mercado de fichajes.