Barcelona-Alavés Valverde: «Yo lo veo con la camiseta de mi equipo puesta» Ernesto Valverde, en el choque ante el Alavés. / EFE El técnico azulgrana destacó el gran trabajo de Abelardo con el Alavés y comentó sobre las jugadas polémicas que «cada aficionado y cada equipo lo ve a su manera» COLPISA Domingo, 28 enero 2018, 23:25

Ernesto Valverde comentó la trabajada victoria del Barcelona ante el Alavés por 1-2, donde se adelantaron los visitantes en el marcador. «Ha sido un partido complicado, que se nos ha puesto al revés. Empezamos bien, pero en un desajuste nos hicieron gol, se metieron atrás para salir con peligro. Han hecho un gran partido, pero a pesar de ello hemos sabido remontar», destacó.

El entrenador extemeño reconoció el buen trabajo del 'Pitu' Abelardo con el Glorioso. «El fútbol es como es. No es una cuestión de talento sino también de acierto o definir las ocasiones que tienes. Ellos se animaron al hacer el gol, confiaban en lo que hacían. En el segundo tiempo, con el 0-1 tuvieron alguna llegada de peligro. No hay nada escrito en un partido, todo se tiene que escribir», subrayó.

Lucas Digne y Nelson Semedo fueron sustituidos tras el descanso debido a la falta de profundidad en el juego azulgrana. «El momento del partido era diferente. El Alavés está en un gran momento de forma, que tira la presión alta y tienes más espacio. Sin embargo, se adelantaron y se metieron atrás. Por tanto, pensé en la entrada de Sergi y Jordi para tener más llegada con menos espacios. No es por nada son un perfil diferente», dijo el técnico.

El Alavés se quejó de varias jugadas polémicas donde el árbitro pudo haber ayudado al Barcelona. «Yo lo veo con la camiseta de mi equipo puesta. Siempre piensas que la mano es involuntaria. No he visto la jugada por televisión. Salvo cortarle la mano ... no podemos hacer otra cosa. Cada aficionado y cada equipo lo ve a su manera», comentó Valverde.

Iniesta: «El fútbol no es matemáticas»

Andrés Iniesta también comentó la dificultad del partido ante el Alavés, que venció en el Camp Nou durante 70 minutos. «Uno de los más difíciles. El fútbol tiene estas cosas. Parece que está todo hecho y los rivales están preparados. Cuando tú no estás fino, te cuesta más», comentó.

El Barcelona logró remontar tras un tenso choque en el que los azulgrana no carburaron desde el inicio. «El fútbol no es matemáticas. Hay veces que tienes más o menos fortuna. No hemos parado de intentarlo. Hemos tenido nuestras ocasiones y supimos aprovecharlas. No es fácil remontar un resultado adverso», resaltó el futbolista manchego.

La entrada de Jordi Alba y Sergi Roberto en la segunda parte fue clave para la profundidad del equipo culé. «Son otras circunstancias, otro tramo con la ansiedad de remontar. Al final todos los que estamos aquí intentamos aportar lo nuestro. Muy feliz de sumar otros 3 puntos», dijo Iniesta.