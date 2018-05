Fútbol Torres: «El Atlético siempre estará por encima de todos los nombres» Fernando Torres. / Rodrigo Jiménez (Efe) El delantero, que vive sus últimos días en el club de sus amores, reconoció en RNE su deseo de celebrar en Neptuno, pero no quiere polémicas y tampoco pedirá levantar el trofeo a los capitanes COLPISA Madrid Jueves, 10 mayo 2018, 22:01

Fernando Torres vive sus últimos días como futbolista del Atlético, el sueño que tenía de pequeño, cuando acudió a Neptuno a ver el doblete. Por eso, y ante la opción de vivir su primer título como rojiblanco no quiere centrar el foco en el futuro de Antoine Griezmann, sino en la opción de que su Atlético gane otro trofeo. «No sé cómo está, yo no hablo con él de esos temas. No tengo opinión y no me interesa. Sólo me interesa que siga igual de bien como está, que juegue como lo está haciendo y que, a ser posible, marque muchos goles en la final. Cuando acabe la temporada es el momento de hablar de estos temas. Tenemos la experiencia en estos últimos años siempre que llega un partido importante aparece algo con lo que se nos intenta desestabilizar de alguna forma. Creo que esto es positivo, porque va a ser verdad que molestamos y sigue pasando. De eso hemos aprendido y no es algo que nos afecte. Estos tema a día de hoy no van a ayudar», lamentó el punta en una entrevista con 'Radio Gaceta de los Deportes'.

Eso sí, tiene claro que «la gente lo que quiere es ver el compromiso de los jugadores, y los aficionados ven a Griezmann como pelea, como corre, como lucha y como siente lo que hace en el campo, eso es lo que quiere ver la gente. Nada más, lo demás no le interesa... y que cuando acabe la temporada exprese libremente su opinión, sea cual sea su decisión, y que mientras este aquí tenga compromiso y respeto con al club.... No se le puede echar nada en cara (a Griezmann). En el tiempo que ha estado aquí, lo ha dado todo y que ha sido y es muy importante para el equipo y lo será hasta que el decida o el club decida que los caminos se separan. De aquí nos hemos ido muchos y han venido otros y lo que importa es que el Atleti sigue compitiendo, creciendo y ganando. El Atleti estará por encima de todos los nombres. Nosotros estamos de paso los que se quedan son los colores, los aficionados, el nombre, y eso es lo que la gente tiene que tener muy claro».

La Copa, para los capitanes

Eso sí, aunque sueña con irse levantando un título no quiere que se le conceda un protagonismo extra. «Me da igual quien levante la copa en Lyon. Es un detalle menor. Yo sólo quiero que ganemos. La copa que la levanten Gabi, Koke y Godin que son los capitanes. Yo seré feliz haciéndome una foto en el campo con la Copa junto a mis compañeros. Esa es con la que he soñado. Yo estuve en Neptuno cuando el doblete de 1996, vi a esa plantilla levantar la Copa en la fuente, lo celebré con los atléticos que había allí y recuerdo ese día con detalle. La felicidad de un aficionado y tengo esa imagen grabado y yo quería sentirlo ahora de hacerlo como jugador. Dentro de unos días tengo la oportunidad de estar ahora en ese autobús dentro, no fuera. En eso sí sueño, no en levantar la Copa que es lo de menos», recuerda aunque avisa: «si yo he aprendido a lo largo de mi carrera en las finales es a no pensar en más allá del pitido inicial». El 'Niño' lamentó que haya pocas entradas para la afición atlética en Lyon, pero recordó «esto pasa siempre porque la UEFA organiza el torneo y pone las normas. Ojalá fuera mitad y mitad como pasaba antes pero no hay suficientes para los que tienen disponibilidad y sienten que podemos ganar».

Sobre esa final de Lyon, Torres quiso destacar el rendimiento del Atlético en «una temporada muy complicada» en varios aspectos. «Cambiar de estadio es muy complicado, ahí están los ejemplos de los equipos que lo han hecho en el primer año que no fue bueno, pero es que además no hemos podido fichar. Además ha sido una temporada extraña en ese sentido porque se han ido cinco compañero y han llegado dos en enero. La plantilla parece que se ha quedado corta y fue un palo quedarse fuera de la liga de campeones en la fase de grupos. Pero con todo y con eso, el equipo ha sido capaz de levantar la cabeza y de ser realista y decir: 'Vamos a ir a por la liga y vamos a tomarnos en serio la Europa League'. Hoy somos segundos en liga y tenemos una final europea por delante, que no es la que esperábamos a principio de temporada pero es una final europea. Y al final eso queda. Cuando miramos estos últimos años, el Atleti ha estado en muchas finales europeas (cinco continentales, once en total) y eso no lo han hecho muchos equipos. No es normal y hay que darle la importancia que tiene. Es un paso más en el crecimiento del club y un paso más para los jugadores, conventirse en más importantes. Esto va en serio no es un equipo de dos o tres años de los que se va todo el mundo y desaparece.... No esto es estable, es firme y de verdad. Sobre tener la ambición para decirnos queremos ser más. El año que viene no queremos ser segundos o terceros queremos ser primeros y creerlo de verdad. Si queremos ser grandes como los dos gigantes de la Liga (Madrid y Barcelona) debemos exigirnos más», insistió en Radio Nacional.

Una vida en rojiblanco

Torres sabe que, a veces, su discurso es más institucional que el de los propios dirigentes atlético. «Seguro que hace diez años no hacía estas reflexiones. Hay que ser sensato con lo que uno dice es como lo veo... y hablar con el corazón y así uno no se equivoca. A veces se usa esa frase de que el club está por encima de los jugadores y es así. Dentro de 20 años no vamos a quedar ninguno de los que estamos aquí lo que se va a quedar es el Atleti. La gente que va a seguir.... es la gente que vaya a los partido que irán al estadio a ver otros jugadores distintos, a diferentes entrenadores, otra directiva pero irán a ver al Atleti ganar. Los que ahora tienen mi edad o 40 50 años no podían llevar al cole la camiseta rojiblanca porque antes era una osadía porque el Atlético no ganaba y tenían que aguantar a los compañeros. Por eso a nosotros, que a día de hoy nos hemos ganado el respeto, nos molesta que no se le trate con respeto al club. Yo llevo a mis niños al cole con la camiseta gane o pierde y dentro de unos años ojalá haya muchos más. Los niños van a llevar la camiseta del Atlético y el nombre que ponga detrás no importa. Vamos a pasar, hemos pasado y pasaran cientos y miles de jugadores y lo importante es lo que está por delante, no detrás», dijo antes de responder a si se ve presidente de la entidad en algún momento. «Ojalá en un futuro pueda ayudar y estar en un puesto en donde pueda aportar mi experiencia y de lo que he aprendido en los grandes equipos en donde he estado. Al final cuando uno esta tan ligado a un club es inevitable se produzca la situación que se de esa posibilidad de volver... pero será dentro de unos cuantos años».

Torres hizo un repaso sus momentos rojiblancos, entre ellos estaban algunos con el difunto Jesús Gil. «Eran momentos muy duros en la historia del Atlético, quizá los más difíciles en todos los sentidos, Es posible, quizá aquello me dió la oportunidad de lo que vino después. Tanto Jesús, que en paz descanse, como Miguel Ángel como toda la familia Gil, siempre me han tratado como uno de ellos y es algo que siempre voy a agradecer», explicó el '9' rojiblanco, que negó en RNE ser único por su amor a unos colores en el mundo del fútbol. «Sí quedan jugadores así, los hay. No sé si muchísimos pero quedan. Hay que cuidarlos, entenderlos y darles la oportunidad. Son un tesoro. Hay que enseñar esos sentimientos a las nuevas generaciones para que ellos sean los que dan los ejemplos a otros para que sigan sus paso. En el caso del Atleti necesitamos mucho servirnos de un grupo fuerte que sea de la casa, para mantener lo que a la gente le gusta y con lo que se identifica».

Torres considera que, tras conocer distintos clubes después de su primera marcha, el club era distinto. «El tiempo que estuve fuera logré lo que buscaba como futbolista, buscando mi techo y tuve la suerte de lograr los títulos más importantes con clubes y selección. En el Atlético, tras lograr el ascenso, cuando uno ve que le dan tanto y se enfoca tanto en uno mismo que puede perjudicar el crecimiento a medio y corto plazo. Uno tiene que dejar el sitio donde quiere estar para crecer ...y eso la gente del Atleti ha entendido que ha sido mi caso. Eso sí que no sé si ha dado con muchos jugadores pero cuando has sido aficionado, has estado en la grada y siente como uno de ellos entiende lo que es mejor para el club. Por eso quizá la gente me ha entendido tan bien, yo me sentaba con ellos. Tuve la suerte de pisar el césped y poder jugar, pero en el día de mañana volveré allí con ellos», vaticinó.

Luis y el gol de Viena

Es curioso pero el momento que marcó su carrera no fue con el Atlético, sino con la selección. «Si ya marcar un gol siempre es emocionante hacerlo con tu selección y en una final imagínate lo que era para mi que no había jugado nunca una final como futbolista profesional. Pero en el momento de marcar el gol no pensaba que el resultado fuera a quedar así, que iba a ser el gol definitivo. Quedaba mucho por delante. En ese momento no eres consciente de lo que supone, te das cuenta semanas después. Ahí te das cuenta de lo que significa el gol. Después te das cuenta que es un gol que ha marcado mi carrera», apuntó antes de recordar la figura de Luis Aragonés. «Para cambiar la historia necesitábamos una persona diferente como él, que fuera valiente y que hiciera lo que le decía su corazón y experiencia. Normalmente te tildan de loco cuando adoptas decisiones como las que tomó, con el cambio de generación y dar paso a los bajitos para tener el balón en vez furia y raza. El tiempo le dio la razón, el personaje más importante de la historia del fútbol de España. Fue el único capaz y valiente de cambiar la dinámica y decir: el camino es éste y me da igual lo que me digan porque yo estoy seguro. Cambió el camino para siempre y eso fue gracias a Luis. España es ahora otra selección, juega bien y tiene un estilo definido y admirado en todo el mundo».

Sin destino decidido

El 'Niño' dijo que «aún» no ha tomado todavía la decisión de elegir nuevo destino. «Van llegando propuestas muy diversas pero a estas alturas quiero disfrutar a tope de los tres partidos que quedan, con una final y ese último partido en casa ante el Eibar que será muy emocionante para mí. En las dos próximas semanas tomaré una decisión». El delantero negó que haya ningún problema en la relación profesional que ha tenido con Simeone, que antes fue su compañero como futbolista. En el fútbol hay pocas cosas fáciles pero yo puedo tener mi conciencia tranquila. Tanto en mi comportamiento en el campo como fuera y así como en las declaraciones que ha habido. Hemos cerrado filas por el bien del club», finalizó en la entrevista de 'Radio Gaceta de los Deportes'.