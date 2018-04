Torres sacude la fiesta del niño Fernando Torres celebra el gol que le marcó ayer al Levante en el Metropolitano y que cerró la goleada del Atlético. :: GABRIEL BOUYS / AFP El delantero madrileño marca su gol número 100 en Primera y el Atlético certifica su clasificación matemática para la Liga de Campeones El ídolo rojiblanco comparece para redondear la victoria ante el Levante AMADOR GÓMEZ MADRID. Lunes, 23 abril 2018, 00:44

Con su gol número 100 en Primera División con el equipo de su vida Fernando Torres sacudió la fiesta del niño para sentenciar de forma definitiva al Levante, certificar la clasificación matemática del Atlético para la Liga de Campeones y ampliar a diez jornadas consecutivas su racha de equipo ganador e imbatido como local. Se esperaba a Torres en su primer partido tras anunciar su marcha y el delantero madrileño respondió 20 minutos después de saltar al terreno de juego con un gran remate con la derecha que minimizó el golazo de Griezmann, que después del misil que propició el 2-0 dejó su puesto al ídolo rojiblanco, quien no dejó de intentarlo hasta participar como artillero en jornada tan señalada. El día del niño, con el que el Atlético busca potenciar la presencia de menores en el campo, tenía que llevar la firma de un futbolista que desea seguir siendo protagonista y disponer de minutos, lo que no le garantiza Diego Pablo Simeone. Fernando Torres estaba llamado a salir al campo en el segundo tiempo y a poner su sello en un cómodo triunfo.

3 AT. MADRID 0 LEVANTE Atlético de Madrid Oblak, Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas, Correa, Koke (Gabi, min. 62), Saúl, Vitolo (Juanfran, min. 78), Griezmann (Torres, min. 58) y Gameiro. Levante Oier, Pedro López, Cabaco, Róber Pier, Aly (Chema, min. 78), Jason (Bardhi, min. 46), Lerma, Campaña, Morales, Roger y Sadiku (Ivi, min. 46). Goles 1-0, min. 33: Correa. 2-0, min. 48: Griezmann. 3-0, min. 77: Torres. Árbitro Gil Manzano (Extremeño). Tarjetas amarillas a Lucas, Pedro López y Griezmann. Incidencias Partido correspondiente a la 32ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano. 58.043 espectadores.

Tras una gran carrera en busca del corazón del área y un centro lateral de Correa, Torres remató sin parar con la derecha y celebró con rabia ese tanto con el que quiso reivindicarse una vez más, para intentar ganarse de paso la titularidad en el poco tiempo que le queda. «Cada partido de aquí hasta el final va a ser una fiesta y un aliciente más. Esperemos que éste no sea el último gol ni el último partido», deseó 'El Niño'. Fue Torres, suplente de Gameiro, quien levantó al Metropolitano cuando el partido se había caído y adormecido con las sustituciones de Griezmann y Koke, tras una muy buena primera hora de los colchoneros, con mención especial también para el delantero francés, autor de un fantástico gol.

Con un derechazo tras recibir de Vrsaljko, en su reaparición, fue Griezmann el primero que hizo mayor el declarado día del niño, en uno de los mejores partidos del Atlético este curso ante su afición. Y cumplida la faena, Simeone dio descanso a Griezmann para sacar a Torres y a partir de ese momento el duelo entró en otra dinámica, de juego más gris y pérdida de dominio rojiblanco, hasta que surgió la figura del jugador más querido por los colchoneros. Aunque como se esperaba no fue titular, porque Simeone prefirió a Gameiro, el delantero madrileño sí jugó la última media hora y no se quedó sin marcar, para disfrute suyo y de la hinchada del Atlético. El Levante, que no conocía la derrota con Paco López en el banquillo, debió rendirse a la superioridad de un Atlético que no echó en falta a Diego Costa para seguir sumando victorias y duelos sin encajar goles en casa, donde los rojiblancos quisieron jugar para ganar y agradar.