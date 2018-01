Todo suma a favor del Barcelona Messi celebra el gol que logró y que le dio el triunfo al Barça. :: reuters El líder sigue invicto tras remontar al Alavés con goles de Luis Suárez y Messi en un duelo marcado por dos errores del árbitro en jugadas clavesGuidetti adelantó al equipo de Abelardo en la primera mitad del partido JESÚS BALLESTEROS BARCELONA. Lunes, 29 enero 2018, 00:37

Sigue invicto el Barça en Liga, manteniendo la distancia con el Atlético, merced a una victoria sufrida ante el Alavés que quizás mereció más. La justicia no entiende de bandos, como tampoco los errores arbitrales que hicieron el camino de la remontada más fácil a los pupilos de Ernesto Valverde. Cualquier que vea los goles de Luis Suárez y Leo Messi no entendería queja alguna del equipo vasco, pero lo cierto es que Abelardo tendrá motivo de lamento.

El Alavés andaba cómodo dejando al líder toda responsabilidad y buscando la sorpresa a la contra. Tanto que, en un corto espacio de tiempo, tuvo dos uno contra uno ante Ter Stegen que pusieron el duelo patas arriba. Ante el control y las continuas llegadas del Barça, el equipo de Abelardo aprovechó lo enormemente adelantada que estaba la línea defensiva local para abrir la lata.

Ibai la tuvo primero, pero el portero alemán añadió una brillante parada más al repertorio general de esta temporada. Pero volvió a caer en la trampa el Barça poco después para que Guidetti no errara. Bien es cierto que el delantero sueco aprovechó un semifallo para despistar a Ter Stegen, pero 'SuperGuidetti' marcaba el primero y se estrenaba como goleador con el Alavés, donde aterrizó en este mercado invernal.

No es algo nuevo ver a este Barça a contracorriente pues ya han sido cinco ocasiones en las que ha tenido que remontar un marcador adverso y no siempre tuvo ni la capacidad ni la suerte para remontar.

Dejando el gol del Alavés al margen, lo visto sobre el verde se asemejaba mucho a lo de anteriores partidos. Pese a las rotaciones impuestas por 'Txingurri', el control del equipo azulgrana era casi absoluto y las ocasiones claras llegaban por su propio peso. Coutinho, que se movía como pez en el agua entre líneas, tuvo la suya, aunque fue Messi nuevamente el más activo. El argentino volvería a estallar el balón contra la madera en los estertores del primero tiempo.

Le tocó sufrir al barcelonismo que presenció uno de los partidos más erráticos de los suyos en tiempo. Valverde tuvo que rectificar el planteamiento inicial y sacó del tirón a los dos laterales titulares. Con mayor profundidad y el equipo volcado en la portería de Pacheco, tocaba esperar lo inevitable, aunque el gol no llegaba y el Alavés, para colmo, tuvo el segundo pasada la hora de partido. Otra vez Ibai se vio sólo ante la portería culé y, por segunda vez, eligió mal para definir.

El Alavés perdonó

Se acordaría el vasco de su doble ocasión, porque el acoso culé se convertiría en avalancha. La entrada de Sergi Roberto y Jordi Alba daba la velocidad y la profundidad que necesita el equipo. Y el gran temor de los pupilos de Abelardo se confirmaría en los minutos finales. Básicamente, por varias razones. Calidad, compromiso y algún error arbitral a favor del líder.

Por la enorme calidad de sus jugadores, y por el compromiso de futbolistas como Iniesta que decidió rejuvenecer unos años para marcarse una jugada épica por banda con la que dejaría un centro a Luis Suárez con el que el uruguayo acabaría marcando un señor gol. El charrúa, al que le sobra casi de todo sobre el césped menos los goles, enganchó su octava jornada marcando.

No bajaría el pistón el Barça que se encontró con una serie de decisiones arbitrales que determinaron el marcador final. Al margen del golazo de Messi de libre directo que daba la vuelta al marcador, ésta se lanzó tras una falta señalada por el colegiado que no debió pitar. Para colmo de males de los alavesistas, Iglesias Villanueva tampoco estaría muy fino al no ver una mano de Umtiti en el área del Barça y que debió señalarse como penalti.

De justicia o no, el Barcelona remontó como ya ha hecho otras ocasiones este curso, y mantiene la distancia con el Atlético (11 puntos), su inmediato perseguidor.