Suficiente con un tiempo Kepa mira el balón en la portería tras el lanzamiento de Leo Messi, que supuso el segundo gol del Barcelona. :: Albert Gea / REUTERS Los goles de Paco Alcácer y Leo Messi bastan para que el Barça derrote a un flojo Athletic y siga invicto en la Liga JESÚS BALLESTEROS BARCELONA. Lunes, 19 marzo 2018, 00:29

Con el parón liguero en el horizonte llega un tiempo de reflexión para el Barcelona. El equipo azulgrana afronta este último asueto en las competiciones de clubes para dibujar los dos últimos meses de temporada, en los que el equipo de Ernesto Valverde tendrá que decidir y demostrar qué Barça será dentro de su propia historia y qué huella dejará en la del fútbol en general.

2 BARCELONA 0 ATHLETIC FC Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Paulinho, Coutinho (André Gomes, min. 85), Dembélé (Iniesta, min. 64), Paco Alcácer (Aleix Vidal, min. 74) y Messi. Athletic Club Kepa, Lekue, Nuñez, Iñigo Martínez, Saborit, San José, Beñat (Iturraspe, min. 46), De Marcos, Raúl García, Susaeta (Williams, min. 63) y Sabin Merino (Aduriz, min. 71). Goles 1-0. min. 8, Paco Alcácer. 2-0. min. 30, Messi Árbitro Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Umtiti, Raúl García, Dembélé y Lekue.

Venció de forma cómoda a un Athletic romo, dejándose ir en la segunda mitad, y mantiene un insultante liderato en Liga que le podría hacer certificar el título mucho antes de que el campeonato llegue a su fin. Marzo no puede estar siendo más productivo más allá de que comenzara con un sufrido empate en Gran Canaria.

Se marcha el equipo azulgrana al parón liguero con sus estrellas enchufadas, el equipo resolutivo en cualquier tipo de escenario y sabiendo que está cada vez más cerca de repetir otras temporadas históricas en Can Barça. Contra el Athletic resolvió por la vía rápida, en la primera mitad, con dos goles en media hora y un tiempo en el que arrolló a su rival. No necesitó más el equipo de Valverde. Huelga explicar que cuando el Barça sale al verde con el traje de apisonadora no hay margen para el rival. El Athletic no es el primero en sufrirlo esta campaña, pero sus efectos son evidentes. De hecho, el conjunto vasco llegaba al Camp Nou tocado por su reciente eliminación continental ante el Olympique de Marsella y los cambios de Ziganda tampoco ayudaron a plantar cara al líder. De hecho, la mejora en la imagen coincide con la entrada de los habituales en la zona ofensiva.

El Barça se marcha de vacaciones con una ventaja sobre el Atlético de 11 puntos

Está por ver qué hubiese ocurrido si el Barça no hubiese bajado algo el pistón, pues la salida en tromba de los azulgrana dejó al Athletic en tal estado de shock que Ter Stegen fue un auténtico espectador más durante toda la primera mitad. Y no, no es una exageración. Los de Ziganda no fueron capaces de generar una sola ocasión de cierto peligro. Valga decir que, al descanso, el Athletic no había tirado ni una sola vez a portería. Ni entre los tres palos ni fuera de ellos. Cero disparos. De hecho, en apenas unos segundos del segundo asalto, Lekue lo intentó por vez primera.

Y es que cuando el Barça sale en plan tirano, ataca, presiona, combina y marca sin dejar margen al rival. A los ocho minutos ya celebraba el primer gol de la tarde. Bien es cierto que no debió subir al marcador por la posición en fuera de juego de Jordi Alba, quien asistiría a Paco Alcácer tras una gran combinación ofensiva. Fue el primero, aunque Kepa ya sabía minutos antes lo que se le venía encima. Messi lo quería todo. Activo desde el pitido inicial hizo trabajar a destajo al portero vasco. Hasta tres goles claros evitaría el de Ondárroa antes de que Messi hiciera la de siempre para incrustar un zurdazo al fondo de la red.

Noqueado el rival, el Barça se gustaba. Tocaba con rapidez y las ocasiones seguían llegando de la mano de Messi, pero también de un Coutinho muy activo. Cada día más cómodo, el brasileño se asociaba a la perfección con los de arriba y buscaba el gol con ahínco. Uno de sus tiros acabó estrellándose en el palo. No fue el único que vio como los palos expulsaban sus tiros. Nunca Kepa, sin duda el mejor de los suyos, tuvo tanta ayuda de la portería. El paso atrás del Barça invitó al Athletic a salir algo más en busca de la portería contraria. Ziganda lo vio claro y movió completamente el equipo con la salida de Iturraspe, Williams y Aduriz.

En ese momento algo más llegaba el equipo rojiblanco, aunque las ocasiones claras no terminaban de producirse. Nada nuevo en los partidos del Barcelona, puesto que enfrente estaba un equipo, el azulgrana, que ha hecho de su portería un auténtico cerrojo. Fue un segundo tiempo en el que el Athletic recuperó algo de sensaciones que le vendrán muy bien a los de Ziganda para afrontar el último tramo del campeonato y no caer en la desgana. El Barça temporizó y casi buscaba la portería de Kepa por pura vergüenza.