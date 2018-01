Polémica El sistema arbitral, bajo sospecha Pacheco no puede evitar el golazo de Messi tras un golpe franco precedido por un fuera de juego de Paco Alcácer. / Afp Iglesias Villanueva rescató a los culés ante el Glorioso dos meses después de no concederle a Messi un gol clamoroso en Mestalla IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 29 enero 2018, 18:20

Faltan todavía 17 jornadas para que el curso acabe, pero las polémicas arbitrales se anticipan a los exámenes finales y vuelven a colocar el sistema bajo sospecha. Así lo han puesto de manifiesto los propios profesionales al manifestar que el colegiado gallego Ignacio Iglesias Villanueva ya debe «estar en paz» con el Barça. Había perjudicado gravemente a este club en actuaciones recientes como la del clamoroso gol no concecido a Leo Messi en Mestalla, el pasado 26 de noviembre, pero ante los vitorianos se convirtió en el mejor aliado de los culés.

Con la Liga prácticamente cerrada y una superioridad absoluta en el torneo de la regularidad, no precisa el Barça de favores arbitrales. Pero su sufrida victoria ante el Alavés se vio ensuciada por el pésimo arbitraje del trencilla coruñés. Se le reclaman hasta cuatro acciones clave: la falta que preludió el golazo de Messi no se debió indicar porque la acción vino precedida de un fuera de juego de Paco Alcácer; la mano de Samuel Umtiti en el último minuto, interceptando un disparo a puerta con el brazo extendido, quedó impune y bien pudo ser penalti; además, los vitorianos se quejan de una ‘coz’ de Luis Suárez sin balón que pudo ser roja y lamentan que el primer gol, concedido al uruguayo, en realidad fue anotado por Piqué con la mano. Fue involuntaria pero el central catalán desvió la trayectoria del balón que acabó en gol.

Flaco favor de Sánchez Arminio

Flaco favor le ha hecho el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio, a Iglesias Villanueva con esta designación. Errase a favor o en contra del Barça, se le iba a discutir. «Aceptamos las críticas, aunque algunas se pasan de dolorosas, pero no hay derecho a tratar a Iglesias y a sus asistentes como se está haciendo; y tampoco a meterse con los árbitros cuando algunos clubes no consiguen sus objetivos. No puede haber nevera para el árbitro, no fue un error técnico», afirmó el dirigente cántabro hace dos meses, tras ese gol fantasma de Messi que no subió al marcador en Mestalla.

Pero hay más. En la pasada campaña, este colegiado ya indignó a los culés en el empate (1-1) en el estadio de La Cerámica que les alejaba de la pelea por el título de Liga. Entonces, Messi igualó con una falta magistral en el último minuto un resultado que pudo ser otro, ya que el colegiado no señaló dos manos de Bruno Soriano en el área amarilla. En la segunda hubo más dudas, pero en la primera, tras un disparo de Messi, hubo unanimidad en que era penalti. El centrocampista amarillo se lanzó al suelo y estiró todo lo que pudo su mano, como si fuera un portero, para taponar un tiro del argentino.

«El árbitro y el Barça ya deben estar en paz», denunció el alavesista Laguardia tras caer en el Camp Nou

La indignación con las decisiones arbitrales marcó las valoraciones de los albiazules en el Camp Nou. Desde el presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz, a entrenador y jugadores, en el conjunto vitoriano mostraron su malestar. «El resultado no ha sido positivo por causas ajenas al Alavés», sentenció el presidente del Glorioso tras el choque ante los culés. Un análisis compartido por el defensa Víctor Laguardia, que dio un paso más. «He visto las jugadas en el vestuario y son muy claras. El árbitro es Ignacio Villanueva, el de Mestalla. Ya están en paz los dos, el Barça y Villanueva», declaró, sarcástico, poniendo en solfa el sistema.

El ‘Pitu’ Abelardo coincidió con el directivo al reconocer que los vitorianos se vieron perjudicados. «En los últimos partidos no estamos teniendo esa suerte, ni mucho menos, pero creo que para ellos es muy difícil pitar», comentó el técnico asturiano también en alusión al choque de la pasada jornada ante el Leganés. «Te vas fastidiado porque mis jugadores han hecho un grandísimo partido», remarcó.