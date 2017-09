Simeone ilusiona a la afición colchonera

A pesar de estar a cuatro puntos del líder debido a los empates cosechados lejos de casa ante el Girona, en la primera jornada de Liga, y en Mestalla, desbordan optimismo el Atlético, su afición y su técnico, quien se declaró «entusiasmado» y «muy ilusionado» tras la victoria de los colchoneros ante el Sevilla, teóricamente un rival directo aunque los madrileños internamente aspiran a todos los títulos en juego. Invicto en todas las competiciones e imbatido en el Wanda Metropolitano, calificado por Simeone como un «circo romano visto desde abajo», este Atlético recuerda al que conquistó la Liga en la temporada 13-14.

El Cholo se ha reinventado y modernizado con las rotaciones. No es era muy amigo de los cambios, sino más bien de un once tipo, pero ha entendido que sus soldados no pueden llegar rendidos a las batallas decisivas. Tras seis jornadas, los únicos que aún no se han estrenado son los porteros Moyá y Werner, el canterano Sergi y Augusto Fernández.