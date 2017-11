Simeone 'escucha' los apuntes del hermano de Griezmann

madrid. «Avanzamos 40 metros, retrocedemos 80. Algo habitual, no lo entiendo». «Tengo la impresión de revivir el mismo partido cada vez más». «Griezmann no puede crear una ocasión si no tiene el balón, tenía que decirlo». Théo, el hermano de Antoine, fue noticia por la publicación de estos tuits, luego borrados, después del partido de Liga que el Atlético ganó de forma agónica en Riazor.

En ese choque, Diego Pablo Simeone había sustituido a Griezmann a diez minutos del final. Días después, el francés fue abucheado por su afición en el derbi. Pero, más permeable de lo que parece, el Cholo escuchó a sus críticos y en las dos últimas citas ha modificado sus planteamientos. Ante la Roma y frente al Levante, el Atlético fue más ofensivoy Griezmann ya no jugó de '9', donde se encuentra perdido. Entendió Simeone que el francés necesitaba disfrutar de más libertad como enganche.