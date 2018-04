Jornada 33 Simeone se aferra a la continuidad de Griezmann Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, en conferencia de prensa. / Efe «Ojalá podamos hacerle ver que el equipo seguirá creciendo», afirmó el técnico del Atlético en la víspera del regreso del astro francés a Anoeta IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 18:15

Antoine Griezmann, que antes del Mundial anunciará su futuro, marca la visita del Atlético a la Real Sociedad, club que está deseando que el francés deje el Metropolitano para poder percibir nada menos que 20 millones. Según acordaron donostiarras y rojiblancos cuando cerraron la operación de Griezmann en el verano de 2014, la Real percibiera el 20% de los ingresos que el Atlético recibiera en caso de un posterior traspaso. Y sabido es que la cláusula liberatoria del astro francés es de 100 millones.

Diego Pablo Simeone, mientras tanto, sigue aferrado a la posibilidad de poder convencer a Griezmann para seguir un año más en el Atlético, una opción que antes se descartaba y ahora se antoja factible. Quizá por eso el argentino le alaba, le mima e incluso le abraza en público, como cuando le sustituyó por Fernando Torres en un cambio simbólico que se produjo durante el partido del pasado fin de semana entre el Atlético y el Levante.

«Fue algo espontáneo. Queremos lo mejor para Griezmann. Ojalá que desde el campo y desde lo que tenemos como entrenadores, como compañeros y como equipo le podamos hacer ver que este equipo va a seguir creciendo. Lo más grande que puede tener un futbolista es ver que las cosas son reales, no sólo palabras. Estamos peleando con el Barça, con la opción de llegar a una final de la Europa League... todos los años han pasado cosas buenas y eso tendrá una inclinación en su decisión final. Hay que darle todas las herramientas para que se incline por seguir mejorando acá con nosotros cuando tenga que decidir», explicó el técnico del Atlético en su comparecencia de este miércoles.

Insistió en la temporada del francés, claramente de menos a más y autor ya de 18 goles en los últimos 18 partidos disputados. Clave para su crecimiento ha sido el regreso de Diego Costa: «Este año ha sido irregular. Antes no lograba tener la continuidad que sí ha encontrado de diciembre para adelante. Día a día anda mucho mejor. Los números hablan por sí solos. No tengo ninguna duda de que la llegada de Costa lo liberó para moverse mejor, y el crecimiento del equipo también, porque antes no había la misma regularidad en el juego, sí en los resultados. Griezmann necesita que el equipo tenga la pelota». Y 20 millones netos por temporada podrían convencer al francés para que se replantee su marcha al Barça y siga en Madrid, donde su mujer está encantada.

Aunque el gran reto a corto plazo del Atlético es la semifinal continental ante el Arsenal, Simeone siempre es positivo y no tira aún la Liga. «Somos un equipo que nos entusiasmamos e ilusionamos por jugar con la rojiblanca y mejorarnos a nosotros mismos. El Barcelona empató con el Celta y si ganamos tenemos ocasión de acercarnos. La distancia es enorme, pero el fútbol es maravilloso y puede pasar de todo. Depende de nosotros primero, de ganar el partido», insistió.

No avanzó quién será el lateral zurdo en ausencia del lesionado Filipe Luis y el sancionado Lucas Hernández, y aseguró que pueden jugar Vrsaljko a pierna cambiada, el polifuncional Saúl Ñíguez o el canterano Sergi. Evitó entrar en más consideraciones sobre Fernando Torres para evitar posibles «confusiones», ya que cree que 'El Niño' «habló muy claro en todo y fue my concreto al transmitir lo que piensa y siente» cuando avanzó que no seguirá el ejercicio próximo en el club de sus amores.

Y por último, el Cholo se alegró por el crecimiento de Vitolo en los tres últimos partidos, hasta el punto de que no sería descartable que pueda llegar a última hora a la lista para el Mundial de Rusia, ya que hace un año era fijo para Lopetegui: «Está creciendo, sobre todo en la parte ofensiva, y acercándose al futbolista que el equipo fue a buscar y necesita. Tiene que crecer en las otras facetas, porque en este equipo tenemos un trabajo colectivo mucho más importante que lo técnico. Le estamos dando tiempo y cada vez está asimilando mejor lo que nosotros hacemos. Necesitamos que llegue a jugar naturalmente, no que esté forzado pensando qué debe hacer», explicó sobre el grancanario.