Ronaldo, un Balón de Oro sin gol en la Liga Cristiano Ronaldo, entre Balenziaga (izq.) y San José en el partido de San Mamés. :: efe El portugués ha marcado dos en diez jornadas, cuando hace tres años sumaba 23 A. GÓMEZ MADRID. Lunes, 4 diciembre 2017, 00:00

Un mes y medio después de adjudicarse el premio The Best de la FIFA, a Cristiano Ronaldo le espera el jueves el Balón de Oro, también por segundo año consecutivo, para igualar con cinco a Leo Messi, aunque el delantero portugués del Real Madrid será reconocido de nuevo como el mejor futbolista del mundo justo cuando atraviesa una pésima racha goleadora en la Liga. No así en la Champions, donde lleva por el momento ocho tantos en cinco jornadas tras resultar en la pasada edición determinante para la conquista de la 'duodécima'. Cristiano mantiene su alianza con el gol en la máxima competición europea, pero no en el campeonato liguero, cuando la pasada temporada llevaba tras 14 jornadas de Liga diez dianas, frente a las sólo dos que suma ahora. En la campaña 2014-2015 Cristiano llegó a acumular 23 goles en el mismo número de partidos. Ahora el Madrid al completo sólo lleva 25.

Se perdió por sanción los cuatro primeros partidos de la competición, pero entre su reaparición en el Bernabéu ante el Betis (0-1) y el último encuentro en San Mamés contra el Athletic, donde el equipo blanco también se quedó sin ver portería, al igual que en el Wanda Metropolitano, han trascurrido 900 minutos para él, con un gol del portugués cada 450. Marcó en el tramo final el tanto de la victoria ante el Getafe en el Coliseum (1-2), y también el del triunfo frente al Málaga en el Bernabéu, en este caso de penalti. Sin la pegada de Cristiano, de quien tanto depende el equipo de Zinedine Zidane, el Real Madrid va alejándose de la posibilidad de revalidar el título.

Cristiano no tiene puntería ni suerte, ya que acumula ya cinco remates a los palos en lo que se lleva de Liga, donde ante las continuas ausencias de Bale el técnico del campeón apuesta por una pareja atacante formada por el luso y Benzema, otro peleado con el gol.

Ante la desconocida y desconcertante trayectoria de la gran estrella madridista Florentino Pérez quiso este domingo tener unas palabras de cariño para Cristiano. «Él es también uno de nuestros grandes símbolos, sucesor del gran Alfredo Di Stéfano. Cristiano es el máximo goleador de nuestra historia. Acaba de recoger su segundo The Best consecutivo otorgado por la FIFA y esta próxima semana estoy seguro de que va a conquistar su quinto Balón de Oro», comentó ante los socios de la entidad el presidente, para quien el Real Madrid está viviendo «una de las mejores etapas» de su historia.