Jornada 17 Rivaldo no ve «necesario» el VAR pese a que aún le recuerdan un mal arbitraje en un clásico Rivaldo y Sergi, celebrando el segundo gol del brasileño en el clásico del Bernabéu de 2001. / Efe «No hay que cambiar el fútbol aunque el ojo de halcón sería bueno», dice el brasileño que cree que «en esta época, yo habría ganado más de un Balón de Oro» COLPISA Barcelona Martes, 19 diciembre 2017, 20:07

Pocos jugadores pueden presumir de haber conseguido un 'hat-trick' en un clásico. Apenas Romario, Zamorano o Messi lo han conseguido en los últimos años, emulando a Puskas, César, Amancio o Lineker. Uno de ellos pudo ser Rivaldo en marzo de 2001, pero Losantos Omar le anuló el que hubiese sido el 2-3 por un presunto fuera de juego posicional de Cocú que no existió. «Tenía suerte cuando jugaba contra el Real Madrid. Sólo me faltó marcar con el Deportivo de La Coruña. Les marqué con el Palmeiras, el Milan, Olympiakos y Barcelona. Me anularon uno con el Barcelona que hubiera significado la victoria y hubiera sido muy importante», recordó el que fuera campeón del mundo en un acto promocional de 'betfair' en el Camp Nou.

Pese a aquel doloroso recuerdo, el brasileño no es partidario de usar la tecnología de videoarbitraje (VAR) en los partidos. «Me quedé enfadado en aquel momento, pero creo que el fútbol no debería cambiar. Creo que pararía mucho el juego. Debería quedarse como antes. No tener esa tecnología. No creo que la tecnología sea buena para el fútbol», explicó antes de aprovechar para dar sus impresiones sobre el Clásico de este sábado. «No hay favoritos en estos partidos. Jugué contra ellos muchas veces y te digo que ahí no hay favoritos. Espero muchos goles, pero espero que haya un empate. Veo un 2-2 allí», vaticinó.

Rivaldo reconoce que le «hubiera gustado jugar con Messi, que tiene unas cualidades importantes. Es el mejor jugador del momento, hace la diferencia sobre el terreno de juego. Messi todavía tiene 3 ó 4 años al máximo nivel», antes de apuntar que, de haber jugado ahora mismo, «les habría peleado el Balón de Oro. Sólo se habla de ellos dos y un poquito de Neymar. No hay tantos jugadores de calidad como antes», considera antes de loar a los dos grandes estandartes de cada club. «Cristiano Ronaldo, como Messi, hace la diferencia en cada partido y al igual que Leo es muy difícil de parar. Si CR7 ha ganado cinco Balones de oro, es porque los merece. Cada partido marca goles y no sabes qué va a hacer. El entrenador puede decir cualquier cosa, pero son jugadores con mucha inteligencia dentro del campo y pueden hacer cosas diferentes».

Rivaldo considera que ahora hay menos nivel global, ya que Messi y Cristiano acaparan todo. «En mi época teníamos muchos jugadores. Yo, Figo, Totti, Del Piero. Ahora sólo se habla de ellos. En esta época de hoy, yo habría ganado más de un Balón de Oro. Que Cristiano Ronaldo y Messi tengan tantos balones, demuestra que los otros no son tan buenos. Que marquen más goles que partidos, indica que las cosas no están bien. Me gustan mucho los dos, pero creo que es una señal de que las cosas no están bien en La Liga».

El brasileño destacó el nivel que está demostrando su compatriota Paulinho. «Cuando vino al Barça fue cuestionado por la afición y la prensa y está haciendo algo impresionante. Ya dije yo en su momento que era un buen fichaje. Es un buen jugador, está haciendo goles, además», destacó antes de abordar un posible fichaje de Neymar por el Real Madrid. «Nunca se sabe lo que va a pasar. El Madrid tiene condiciones para ficharlo. Se ha ido hace muy poco del Barça y pienso que, si acaba jugando en el Madrid, tardará un poquito», consideró antes de reconocer que su salida de Barcelona «no fue para ser el mejor del mundo, sino porque las condiciones eran muy buenas para él y su familia. Yo hice lo mismo cuando dejé La Coruña. Sé que la gente se enfada, pero creo que hizo lo correcto».

Por último, habló del 'pasillo' de honor que el Barcelona no hará al Real Madrid como campeón del Mundial de clubes. «Es difícil de decir porque yo estoy fuera y ya no soy jugador del Barça. No sé cuál es la decisión de la directiva. Si se tiene que hacer, se hace. Es normal por respeto al campeón», finalizó.