El reto del Barça, en juego ante un Villarreal en forma

El Barça disputa ante el Villarreal el partido aplazado en su día por la final de Copa que el equipo azulgrana conquistó ante el Sevilla. Tras el esfuerzo físico realizado el pasado domingo ante el Real Madrid en el Clásico, jugando 45 minutos con uno menos, se espera que Ernesto Valverde haga rotaciones, pero manteniendo un equilibrio entre titulares y suplentes, porque el reto de acabar la Liga invictos se mantiene y motiva al tratarse de un hecho sin precedentes en España en campeonatos de 20 clubes. El doblete ya está más que celebrado, la final de la Liga de Campeones tocará verla por la televisión y la intensidad de los entrenamientos ha bajado valorando que la mayor parte de la plantilla tiene un Mundial a la vuelta de la esquina. Pero la posibilidad de completar una Liga entera sin perder ilusiona muchísimo.

También Messi sigue compitiendo por la Bota de Oro que lidera con 33 goles, dos más que Salah (Liverpool), aunque habrá que ver si juega de inicio tras su gran partido ante el Madrid que amenazó a sus aductores tocados, mientras Argentina entraba en pánico pensando en Rusia. El Pichichi lo tiene asegurado, salvo sorpresa, pues Cristiano Ronaldo lleva 25. Uno de los retos que está casi imposible de lograr es el Zamora para Ter Stegen, que ha encajado tres goles más que Oblak (20).

ALINEACIONES

Sergi Roberto será baja por la roja que vio ante el Madrid. Una sanción que pese a no estar de acuerdo, el Barça no recurrirá. Semedo ocupará su lugar. El central Samuel Umtiti, con molestias en la rodilla izquierda, tampoco estará sobre el césped y podría ser Yerry Mina el que tenga una oportunidad. También Iniesta, que ya disputó el Clásico entre algodones por culpa de su sóleo, podría descansar y quizás no jugar ya hasta su despedida ante la Real Sociedad en la última jornada de Liga, partido en el que quiere dejar la mejor imagen posible.

El Villarreal, que hará el pasillo al campeón, sí se juega certificar una plaza en la Europa League y, si puede ser, la sexta mejor que la séptima para evitar tres previas. El equipo de Javi Calleja acaba la Liga en gran forma, con tres victorias seguidas y cuatro partidos sin perder.