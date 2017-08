La Real remonta en Vigo en once minutos Juanmi marca en Vigo. :: efe Domingo, 20 agosto 2017, 00:41

La Real Sociedad levantó al Celta de Vigo (2-3) un partido que tenía perdido a falta de once minutos, en un duelo loco, de continuos intercambios de golpes, en el que brilló el uruguayo Maxi Gómez, autor de los dos tantos celestes, y en el que los donostiarras se aprovecharon de los regalos rivales y de una decisión polémica que significó el penalti definitivo. No defraudó el Celta en su estreno a pesar de la derrota. La Real Sociedad aguantó en el inicio y al final remontó en once minutos.