El Real Madrid busca recortar distancias en el centenario de Zidane El conjunto blanco, cuyo técnico cumple cien partidos en el banquillo, confía en un pinchazo del Barça que le permita volver de lleno a la puja JULIÁN ALÍA Sábado, 14 octubre 2017, 00:40

Madrid. El Real Madrid visita el Coliseum Alfonso Pérez para un encuentro marcado por el centenario de Zinedine Zidane como entrenador blanco. El francés, que cuenta con el mejor promedio de victorias de la historia madridista y es el tercero que más títulos ha ganado, igualado con Vicente del Bosque pero en un intervalo menor, parece haber jurado amor eterno a su club: «Yo tengo el corazón blanco. Después del Madrid muchos me dijeron si quería jugar en otro sitio y yo no quería».

El equipo de Zidane, quinto en la clasificación, aún no ha encontrado su mejor versión y, menos en el estreno ante el Deportivo, sus victorias han estado marcadas por un doblete de uno de sus jugadores, si se cuenta el gol 'y medio' de Mayoral ante la Real Sociedad. Ceballos e Isco, después de que el Betis les arrebatase los tres puntos en el Bernabéu, se encargaron de hacer lo propio en las dos siguientes jornadas, frente al Alavés y al Espanyol, donde no fue capaz de anotar ningún otro jugador. Como ya ocurrió cuando Marco Asensio rescató un punto y evitó que el Valencia de Marcelino García Toral tomase también el coliseo blanco.

Getafe Guaita, Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes, Arambarri, Markel Bergara, Fajr, Portillo, Amath y Jorge Molina. Real Madrid Casilla, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Isco, Lucas Vázquez o Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo. Árbitro Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Hora 16:15. Coliseum Alfonso Pérez. TV BeIN LaLiga.

No podrá contar Zidane con Bale. «Yo no soy médico ni fisio, no te puedo hablar más que de lo mío. Tengo confianza en la gente que trabaja aquí. Él es el primero que está jodido. No quiere estar fuera del equipo pero son cosas que pasan y tenemos que aceptar que son así. Espero que pueda volver rápido», dijo el técnico francés sobre el único integrante de la BBC que ha conseguido marcar en Liga hasta el momento y que, con molestias en el sóleo, se ha sumado a las bajas de Keylor Navas, Luca Zidane, Carvajal y Kovacic. Como contrapunto, regresa Karim Benzema después de varias semanas alejado de la competición.

Por su parte, el Getafe todavía no ha perdido ningún encuentro por más de un gol y ni siquiera ha llegado a encajar más de dos en las siete jornadas disputadas. Sus partidos han sido siempre de extrema igualdad, salvo en el que arrasó al Villarreal y que supuso la destitución de Escribá. En el resto, empató sin goles frente al Athletic en su regreso a Primera y, más adelante, a uno contra el Celta; y cayó ante Sevilla, Barcelona y Deportivo.