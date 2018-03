La Real gana a un Alavés desconocido Alegría realistas. :: efe Lunes, 5 marzo 2018, 00:43

La Real Sociedad se instala en la zona templada de la clasificación tras enlazar su tercera victoria en Anoeta al ganar con justicia a un Deportivo Alavés que no hizo honor a su condición de equipo revelación en las últimas jornadas. A los once minutos de juego los locales ya ganaban por dos goles de ventaja merced a los aciertos de Héctor Moreno, primero, e Illarramendi, después. Pedraza acortó distancias antes del descanso y ya no varió el resultado.