Muchos puntos en juego El Atlético puede sacar un gran beneficio si une victoria en Barcelona al 'clásico' EFE MADRID. Jueves, 28 diciembre 2017, 23:30

El Atlético de Madrid, segundo clasificado de LaLiga, buscará ganar y recoger los frutos del resultado del 'clásico' entre el Real Madrid y el Barcelona, ante un Espanyol en un momento crítico, cerca del descenso y con el proyecto cuestionado. El Atlético recogerá frutos del gran duelo de la jornada ocurra lo que ocurra, siempre que gane. Los colchoneros podrían acercarse al Barça, que les aventaja en seis puntos, si éste cae; o lograrían distanciar más al Real Madrid, al que aventajan en cinco con un partido menos de los blancos, si el triunfo es visitante. Un empate en el Santiago Bernabéu le permitiría lograr ambos objetivos con menos puntos.

Pero ningún cálculo es posible si el Atlético no derrota al conjunto dirigido por su extécnico, Quique Sánchez Flores, ante un rival y en un estadio que tradicionalmente se le ha dado bien. En once duelos ligueros de Simeone contra el Espanyol el balance no puede ser mejor: ocho victorias, dos empates y solo una derrota, la sucedida en Cornellà el año en el que el Atlético se proclamó campeón de Liga.

Además, hoy también se disputa el Betis-Athletic (19.30), con ambos equipos mirando de reojo la zona peligrosa, especialmente los vascos.