Todo pasa por el Camp Nou Simeone, en la rueda de prensa de ayer. :: efe El Atlético llega en mejor forma, con un Griezmann pletórico, pero el Barcelona se mantiene invicto P. RÍOS BARCELONA. Domingo, 4 marzo 2018, 00:53

Cuando el Real Madrid galopaba en verano hacia un supuesto pleno de títulos con los elogios de todo el mundo, nadie podía imaginar que el gran pulso por la Liga lo iban a disputar el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou en la jornada 27. Es el premio a la gran temporada que están llevando a cabo dos equipos que han sabido alternar partidos brillantes con otros más efectivos para sumar puntos jornada tras jornada. Invicta llega la escuadra de Ernesto Valverde, aunque tres de sus seis empates han sido en sus últimos cinco encuentros ligueros, señal de dudas no resueltas y de desgaste físico, mientras que el conjunto de Diego Simeone, que sólo ha perdido un partido en el campo del Espanyol, llega a la cita en su mejor momento en todos los aspectos.

El partido tiene además el morbo de Griezmann, que viene de marcar siete goles en dos partidos ante Sevilla (tres) y Leganés (cuatro). Nunca ha perforado las porterías del Camp Nou, donde la rumorología (y algo más) le colocan la próxima temporada a cambio de 100 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión. Desde el regreso de Diego Costa, que sigue peleándose con todos,el francés está más liberado. Se las verá con Messi y Luis Suárez, que también afrontan el partido en forma, aunque en el Barça sigue el malestar por las 30 horas menos de descanso que tiene antes del pulso debido a que regresó de Las Palmas a casa a las cinco de la madrugada del jueves al viernes, mientras que el Atlético ya estaba durmiendo en su domicilio en la medianoche del miércoles.

Barça Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Messi y Luis Suárez. Atlético de Madrid Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luis, Saúl, Gabi, Thomas, Koke, Griezmann y Diego Costa. Árbitro Gil Manzano (Extremeño). Estadio/horario Camp Nou / 16.15 h. (beIN).

Simeone, con los justos tras las marchas a China de Carrasco y Gaitán, la de Moyá a la Real, y con la lesión de Savic, ya no descarta ganar la Liga como hizo días atrás: «El otro día me expliqué mal o lo interpretaron mal. Dije que es imposible debido a los números. Nosotros hemos hecho que no sea imposible, porque hemos ganado, pero es muy difícil. El objetivo es el de siempre, llegar a las cinco últimas jornadas con opciones. Si llegamos así tendremos posibilidades»

Valverde, con la baja de Semedo y los descartes de Denis Suárez, Yerry Mina y Aleix Vidal, no quiso calificar el partido como una final: «Es un partido importante, pero va a quedar mucho después del partido. Son tres puntos muy importantes por lo que significan, pero quedará todavía un mundo para el final. Nos lo tomamos como si fuera el último para afrontarlo con las máximas garantías».