LIGA 1,2,3 Pablo Hervías guía al Valladolid al ascenso Pablo Hervías celebra su gol en Los Pajaritos. / @REALVALLADOLID El riojano, que volvió a anotar a balón parado nada más salir del banquillo, fue clave en el triunfo pucelano en Soria

El Valladolid tiene pie y medio en Primera División, tras golear ayer en Los Pajaritos al Numancia (0-3) en un partido donde el equipo soriano llevó más la iniciativa, pero no tuvo la misma eficacia que su rival ante la meta contraria.

El riojano Pablo Hervías esta vez no fue titular en el Valladolid, pero volvió a ser determinante. Entró en el campo en el minuto 55, tras la lesión de Moyano, y en su primer balón tocado anotó el segundo tanto de los pucelanos. Lanzó una falta escorada y lejana que no tocó ningún futbolista y que botó en el suelo para sorprender al meta Aitor Fernández. De falta había metido el riojano al Valladolid en el 'play off' y de libre directo había desarbolado al Sporting. Tres goles fundamentales para hacer historia por el jugador cedido por el Eibar.

Tras su tanto, Hervías fue un puñal cuando el partido se rompió y dio varias asistencias que pudieron acabar en gol. Finalmente fue Óscar Plano en el 67 el que anotó el tercer tanto para el Valladolid, que se había adelantado por obra de Olivas.

Pese a lo abultado del resultado, la primera ocasión la tuvo Pere Milla, que reclamó penalti en el minuto 1. Aunque la defensa adelantada del Numancia complicó el juego del Valladolid, en un centro en diagonal al área desde la banda izquierda, Olivas ganó la espalda a la defensa local y picando el balón con la cabeza puso en ventaja a su equipo.

Ya en la segunda mitad, la lesión de Moyano metió en el partido a Hervías y el futbolista llevó el delirio a la afición pucelana, nada más entrar, con otra falta directa. El tanto de Óscar Plano acabó con las esperanzas del Numancia, que está obligado a protagonizar una hombrada el sábado en Valladolid.