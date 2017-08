Real Madrid «Casi todo el mundo es del Madrid, lo que pasa es que algunos todavía no lo saben» Florentino Pérez, en una imagen de archivo / IGNACIO GIL Florentino Pérez se suelta en una entrevista con FOX y recuerda el fichaje de Figo: «Fue como arrancarles el corazón» COLPISA Jueves, 10 agosto 2017, 16:04

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid ha concedido una entrevista para FOX Deportes, durante la gira del equipo en los Estados Unidos, en la que, mientras hace un repaso a su trayectoria como mandatario del club, deja frases ciertamente curiosas. «Ser presidente del Real Madrid es un privilegio y una gran responsabilidad. He heredado un club mágico y mi trabajo es poder estar a la altura de las circunstancias viendo lo que han hecho nuestros mayor para seguir alimentando el mito y leyenda que es el Real Madrid. Yo no tengo mérito, todo lo heredé gracias a Di Stéfano y a Bernabéu que expandieron el nombre del Real Madrid por todo el mundo», asegura antes de recordar cómo le arrebató a Luis Figo al Fútbol Club Barcelona en las elecciones presidenciales que se enfrentó a Lorenzo Sanz, semanas después de la ‘octava’, una época en la que al club madridista «le faltaba tener grandes jugadores» en su plantilla. «En el año 2000, nadie había pagado 60 millones de euros. Yo hablé con él. Le convencí pero no era fácil porque era capitán del Barcelona. Cómo dijo Valdano: «fue como arrancarles el corazón».

El fichaje del futbolista portugués, ahora uno de sus principales detractores, abrió la época de los ‘Galácticos’, un proyecto que el dirigente ha querido ir desarrollando en su mandato. «Después vino Zidane, Ronaldo, Beckham… Elevamos el nivel de conocimiento e imagen en el mundo del club. Lo hemos intentado mantener con Cristiano, Kaká, Benzema, Bale, y ocupando el lugar en el mundo que nos corresponde. Íbamos generando esa ilusión en los jugadores de que la mejor manera de realizarse deportivamente era el Real Madrid. Ahora todos saben que si quieres tener una historia deportiva brillante, lo mejor es el Real Madrid».

«Cambio en la historia del fútbol»

Pérez sí destaca «la ecuación económica-deportiva que llevo con ilusión desde el 2000» porque ha permitido una época gloriosa para el club. «Di Stéfano cambió la historia del fútbol y del Real Madrid, y yo hice lo mismo. La situación económica muy mala que tenía en el 2000 y la gente me decía que estaba loco por pagar 75 millones por ‘Zizou’. Pasamos de ingresar de 100 a 300 millones y dejamos de perder dinero, y esa es mi mayor contribución», prosiguió. Insiste que en lo deportivo «el nivel de autoexigencia es grande» ya que «cada título es el principio para ganar el siguiente. Este años vamos a por todas, pero hay una competición especial y por la que el madridismo siente predilección como es la ‘Champions’, que creo que es la más importante del mundo. Algo pasa que nos motivamos cuando la jugamos porque si no sería imposible haberla ganado 12 veces y nos da dimensión mundial», incidió antes de citar a como rivales principales al «Manchester United, el Bayern, el Barcelona, que son los tres que se acercan más a competir» con el club blanco, «sin descartar otros grandes clubes, que quieren y luchan con ilusión para conquistar la ‘Champions’».

Florentino, que cree que en el futuro habrá «una gran liga europea, una en Estados Unidos y una en China; esa competencia nos hará a todos esforzarnos y ser mejores», está orgulloso de los valores del madridismo que quiere transmitir a todo el mundo, «No hay un fenómeno que tenga tantos seguidores en las redes sociales y no hay más que ver que a cualquier lado que vamos sentimos el cariño, pero no todos son del Real Madrid. Yo, en broma, soy de los que digo que casi todos son del Real Madrid y que unos lo sabemos y otros todavía no. Hay algunos que no pueden vivir sin criticarle y eso no hace más que reafirmar que el madridismo es algo universal», sentenció a ‘FOX Deportes’.