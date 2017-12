«Metería un hombre encima de Messi todo el partido»

Me genera grandes expectativas este partido porque se enfrentan los dos mejores equipos del mundo, aunque es obvio que quiero que gane el Real Madrid. Hoy por hoy hay una diferencia de puntos importante y si el Barça sigue su su línea actual, va a ser muy difícil alcanzarle, pero el campeón juega en casa y tiene una excelente oportunidad para reengancharse a la Liga. Para el equipo de Zidane está claro que todo pasa por ganar el sábado, si bien aún queda mucha temporada y tampoco se podría dar como sentenciado el campeonato si vencen los azulgrana.

Si fuese entrenador del Real Madrid, aunque ahora no soy quién para aconsejar a nadie, a Leo Messi le metería un hombre encima todo el partido. Es el artífice de todas las jugadas de peligro del Barça; por él pasa todo el juego ofensivo de su equipo y al final es el que mete el gol o da el pase decisivo. Intentaría que no se sintiese cómodo y no recibiese fácil. Así se reduciría un porcentaje muy importante del juego de ataque del Barça, aunque es indudable que también dispone de otros jugadores de gran calidad.

«Isco viene mejor y mucho más rodado que Bale»

Sobre el equipo titular, creo que Isco viene mejor y mucho más rodado que Bale. El galés sale de lesión y, aunque hemos visto en el Mundialito que se encuentra bien, en estos momentos me decantaría por el malagueño. Si dirigiese al Barça, pediría sobre todo a sus jugadores ser fieles al estilo bien conocido por todos y posesiones largas de balón porque dificultan a un equipo como el Real Madrid, acostumbrado a llevar la iniciativa.

No creo que el tema de los porteros sea determinante. Ter Stegen lleva una gran temporada, eso es indiscutible, pero el año pasado Keylor Navas ya vivió una situación parecida y todo le salió bien. Me gusta, es un portero de garantías y creo que estará a la altura. Para mí no hay debate en la portería del Madrid porque tanto él como Kiko Casilla son dos grandes guardametas. Otra cosa es el estado de forma, pero eso nos ha pasado a todos, incluido Cristiano, que no ha tenido su mejor racha. Hablando de estos equipazos no puede haber duda de que todos los jugadores son muy buenos.

«El Barça debe hacer posesiones largas para incomodar al Madrid»

En cuanto al pasillo, considero que si se ha hecho en otras ocasiones, veo perfecto hacerlo. Somos compañeros, profesionales, unas veces les tocará a unos y otras a otros, y yo estoy a favor de hacerlo, pero eso va más con lo que piense el club en cuestión. Sería bueno para que el público en general vea que los jugadores tienen buena relación entre ellos y que la deportividad está por encima de la rivalidad. Todo lo que sea negativo no es bueno ni para el fútbol, ni para el deporte en general.

Por último, considero que el videorbitraje sería positivo ya que así se acabará con muchas polémicas que en estos tiempos se deben solucionar. Pero aún hay que darle una vuelta para conseguir una mayor rapidez y perfeccionar las decisiones arbitrales que pueden perjudicar no ya a los grandes sino sobre todo a equipos que se puedan jugar el descenso y caer en la ruina. El fútbol ha ido evolucionando y cuanto más se sume y tecnología se pueda implantar, mejor.