Con Messi no hay rivales para el Barça Ha marcado 448 goles en los últimos 448 partidos y fue elogiado por los jugadores del Betis y ovacionado por la afición verdiblanca P. RÍOS Martes, 23 enero 2018, 00:39

barcelona. «Yo ya no sé ni qué decir de Messi, se me acaban las palabras, estás haciendo un buen partido, pero aparece él y te la lía». Joaquín, hombre de verborrea fácil y locuacidad asombrosa, lo dijo todo casi sin decir nada. Como Adán, con una sentencia rara vez pronunciada por un exmadridista: «Messi hace mejor este deporte». Más normal es que Tello, su excompañero en el Barça, le encumbrara: «Ahora mismo es imparable, hace cosas que no hace nadie, es el mejor del mundo», revelando, además, el motivo muy humano por el que le pidió la camiseta en el descanso: «Cuando jugábamos juntos no te das cuenta, pasa el tiempo y no tienes nada suyo, quería su camiseta para conservarla». Y Feddal acabó con los elogios: «Marca la diferencia cuando quiere, es espectacular».

A Messi le llueven las alabanzas a diario, pero las de Joaquín, Adán, Tello y Feddal tienen algo en común: son jugadores del Betis y las encadenaron tras un 0-5 ante el Barça en un Benito Villamarín que acabó aplaudiendo al '10' azulgrana y hasta coreando su nombre por las jugadas extraordinarias que protagonizó, además de lograr dos goles y dar una asistencia.

Con 19 goles y 9 asistencias en 20 jornadas, Messi sigue maravillando. También lleva 14 postes y un montón de jugadas de gol iniciadas por él que no aparecen en las estadísticas. Sólo contra el Betis completó 13 regates, los mismo, por ejemplo, que lleva Cristiano en toda la Liga. Y en sus últimos 448 partidos oficiales con el Barça, suma 448 goles: a diana por partido.