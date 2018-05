«El Madrid de Zidane» todavía tiene trabajo

Zinedine Zidane compareció antes del partido del Leganés, el mismo equipo que le apeó de la Copa con un 1-2 en Chamartín provocando una crisis en enero, y analizó varias cosas que poco tienen que ver con el encuentro liguero. Por ejemplo, no quiso comparar si es más meritorio conseguir una Champions (opción que tiene el Real Madrid) o un doblete. «Todo tiene valor, no puedo elegir entre uno y otro. Lo que podemos ganar es la Champions únicamente y vamos a darlo todo, parece una tontería. Nosotros la Liga la tenemos que acabar bien y tenemos que hacerlo lo mejor posible», dijo queriendo regatear el tema ya que en otras ocasiones ha explicado que para él la Liga fue lo que más ilusión le hizo. «Tenemos cinco partidos en La Liga y queremos llegar lo más alto posible, el objetivo es el segundo puesto. Podemos empezar un partido fuerte, a veces no lo hacemos, mañana la idea nuestra es hacer un buen partido como siempre, con intensidad, puedes meter en cualquier rival en dificultades porque es un equipo que tiene sus cosas y las hacen bien. Y luego jugar nosotros como siempre. Esto es el fútbol, yo sé que los jugadores todos quieren jugar y eso no es posible. Lo importante es que también el mensaje es para todos, pero no sólo para Bale y Benzema, que estemos conectados porque queda un mes y tenemos que hacerlo todos de puta madre todos».

Zinedine Zidane podría optar hoy por rotaciones masivas. Kiko Casilla, Jesús Vallejo, Theo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos tendrían su oportunidad ante un Leganés que no gana fuera de casa en LaLiga Santander desde que lo hizo el 15 de octubre en La Rosaleda ante el equipo del Málaga (0-2).