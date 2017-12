«Al Madrid no se le puede dar por muerto» Valverde y Zidane se saludan antes de empezar el partido. Domingo, 24 diciembre 2017, 00:48

Ernesto Valverde fue humilde y respetuoso con el rival en la victoria, del mismo modo que trató de no deprimirse tras la derrota de su Barça ante el Real Madrid en la Supercopa. «No he ganado ninguna batalla táctica. Esto es un juego de detalles y no hay que ser tremendistas, lo digo con conocimiento de causa. Intentamos que las estadísticas del juego nos beneficien, pero nada más», subrayó.

Negó que el título pueda decidirse en Navidades. «No está sentenciada la Liga. No ha terminado aún la primera vuelta y no nos fijamos mucho en la ventaja que tenemos aunque sea importante. Pensamos en nuestros partidos, en mejorar y en seguir hacia adelante», insistió. «Nuestra intención es que no nos gane nadie, pero conseguir puntos es muy costoso y se pierden a toda pastilla», añadió.

Rechazó que el choque respondiera a su guión previsto. «Nunca sabemos de antemano lo que puede ocurrir o hacer el adversario, aunque sí hablamos de sus variantes. Y sabemos que al Madrid nunca se le puede dar por muerto, ya que incluso con diez ha tenido más ocasiones que con once».

Ernesto Valverde Entrenador del Barça

Y reconoció que «el Madrid le dificultó al Barça con una presión muy alta en la primera parte que al sacar el balón era casi un uno contra uno».