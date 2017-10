El Madrid ya disfruta en casa Marcelo señala el escudo del Real Madrid de su camiseta tras marcar el tercer gol del partido. :: reuters Cristiano sigue errático, pero el campeón recupera la pegada en el Bernabéu y gana sin desgastarse a un Eibar inofensivo IGNACIO TYLKO MADRID. Lunes, 23 octubre 2017, 00:15

Tras las victorias de Barcelona, Valencia y Atlético, no podía el Real Madrid permitirse más tropiezos impensables en el Bernabéu ante rivales tipo Levante, Betis o el Eibar, siempre bien trabajado por Mendilibar aunque este curso no es tan firme y solvente como en el pasado, cuando rascó un punto en este escenario. El vigente campeón estaba obligado a vencer y, al ser posible, reconciliarse con una afición que siempre exige el máximo y no está satisfecha con el discurrir del equipo en el torneo de la regularidad. Y se impuso sin apuros, pero sin grandeza, jugando sólo a ráfagas y con algunos desajustes inquietantes.

3 REAL MADRID 0 EIBAR Real Madrid Casilla, Nacho, Varane, Ramos, Theo Hernández, Casemiro, Modric, Ceballos (Marcelo, min. 71), Isco (Lucas Vázquez, min. 71), Asensio (Benzema, min. 63) y Cristiano. Eibar Dmitrovic, Cote, Arbilla, Lombán, Paulo Oliveira, Capa (Peña, min. 72), Jordán, Rivera, Escalante (Enrich, min. 79), Inui y Charles (Kike García, min. 63). Árbitro Álvarez Izquierdo (Comité Catalán): Mostró amarilla a Casemiro y Charles. Goles 1-0: min. 18, Paulo Oliveira, en propia meta. 2-0: min. 28, Asensio. 3-0: min. 82, Marcelo.

El técnico francés dio descanso esta vez de inicio a Marcelo, Kroos y Benzema, a quien defendió a ultranza en la víspera y quiso proteger al inicio, y buscó la juventud y el desparpajo de tipos como Ceballos y Asensio, puro arte junto a Isco, que se movió con plena libertad entre las líneas enemigas y dejó solo destellos su indiscutible clase.

Modric guardó algo más la posición, pero el verdadero equilibrista era Casemiro en una especie de 4-1-4-1 en el que Cristiano, peleado ante el gol, actuaba en punta. El brasileño siempre ayuda a sus compañeros pero tiene una tendencia a las tarjetas que en el Madrid ya es peligrosa y, seguramente, en un equipo modesto le haría no terminar la mitad de los partidos. Esta vez, se buscó una amarilla temprana por una discusión absurda con Capa y luego cometió una falta a Inui que le pudo costar cara si al árbitro catalán le da por ser riguroso y querer ser más protagonista que las estrellas. En la segunda mitad, el juez le perdonó un penalti y la consiguiente tarjeta por una entrada al nipón.

Marcelo cerró el partido con un gol después de una combinación de taconazos del Real Madrid

Salieron bien los locales, que ya en el primer minuto intimidaron a los armeros en una combinación de Asensio e Isco que acabó con una buena parada de portero serbio Dmitrovic. Sin embargo, el Eibar ya iba sintiéndose más a gusto en el campo y generando cierta inquietud cuando llegó el afortunado primer gol del Madrid. Un córner en corto, un centro de Asensio y un cabezazo sobre su propia meta del central portugués Paulo Oliveira, que saltó junto a Ramos. Pura desgracia para el fichaje más caro en la historia del Eibar, ya que le costó 3,8 millones más variables.

Ocasiones vascas

Reacionó el equipo vasco a ese gopetazo y dispuso de alguna ocasión, como la que terminó con un intento de vaselina Charles en lugar de asistir a Inui, completamente solo en un dos contra uno. Pero, a diferencia de otros choques, este Madrid sí disfrutó de su tradicional pegada. Y abrochó el triunfo en otra acción aislada; Isco se la puso a Asensio, que disparó con la zurda, duro, seco y sobre la marcha. El balón pasó entre las piernas de un defensor y sorprendió al portero balcánico, que hizo un gesto extraño y heterodoxo. El balear es el máximo artillero del Madrid en esta Liga con tres tantos y lleva tres campañas marcándole al Eibar, al que le hizo su primer doblete con el Espanyol.

Se pudieron meter los guipuzcoanos en el duelo en el inicio de la segunda mitad, pero el colegiado no observó ese penalti de Casemiro. El Madrid no veía peligrar el triunfo y vivía tranquilo aunque los de Mendilibar tenían mucho balón. Pero tampoco se empleaba con continuidad, solo a base de acelerones o latigazos. La tuvo que Cristiano, errático y enfadado consigo mismo una noche más, y tras rechazar el portero falló el recién entado Benzema. Faltaba el golazo de Marcelo tras una combinación excelsa a base de taconazos. Lo mejor de una noche plácida.