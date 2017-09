Isco asegura que «nunca» escuchó al Barcelona El malagueño explica, en su acto de renovación hasta 2022, que desea «enseñarle al mundo lo que soy capaz de hacer» RODRIGO ERRASTI Viernes, 22 septiembre 2017, 23:49

madrid. Isco Alarcón vive su mejor momento. Su rendimiento deportivo le hace sacar su mejor sonrisa. La lució durante el acto de renovación de su contrato con el Real Madrid hasta 2022, vestido de traje y acompañado de Emilio Butragueño, pese a que siempre recuerda que es « tímido, no me gusta mucho hablar en la prensa. Prefiero hacerlo en el campo».

Ante los medios negó que hubiese temido por su continuidad como madridista. «Quizá hubo un algún contacto con el Barcelona pero nunca les escuché. Mi objetivo era triunfar en el equipo que más apostó por mi cuando estaba en el Málaga. Nuestras decisiones nos marcan el camino y la mía siempre estuvo ligada al Real Madrid y espero que sea por muchos años. Lo de la renovación ahora es algo anécdotico; pude hacerlo el año pasado pero estaba centrado en conseguir la Liga. Yo estaba decidido a que lo firmásemos a comienzos de esta temporada», afirmó antes de declararse «feliz y orgulloso de seguir representado al mejor equipo del mundo. Es difícil definir lo que siento por el Real Madrid, es el mejor club de la historia. Me ha hecho cumplir muchos sueños. Once títulos en cuatro años es una pasada», reconoció.

Lleva un 2017 de ensueño. Asentado en el once -el miércoles sumó su quinto partido de Champions consecutivo después de ser MVP en la Supercopa de Europa- y también en el de la selección, donde Lopetegui le reclutó pese a no jugar en el Real Madrid. «He crecido como futbolista, he mejorado y quizá ahora tengo más gol y juego más cerca del área. He tenido la paciencia de esperar cuando no tenía las oportunidades necesarias pero desde mi primer día aquí mi idea era triunfar en este club. Enseñarle al mundo de lo que soy capaz de hacer en los momentos importantes».